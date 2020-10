Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Im März schaffte es Planetside 2 sogar mit einer riesigen Schlacht in das Guinnessbuch der Rekorde. Dort nahmen 1.283 Spieler gleichzeitig an einem Gefecht teil . Damit brach das Spiel den Rekord, den es selbst im Jahr 2015 aufgestellt hatte.

Wie geht es dem Shooter? Planetside 2 gehört auch lange Jahre nach Release zu den beliebtesten MMO-Shootern auf dem Markt. 2020 erlebte das Spiel sogar einen Aufschwung auf Steam , was auch an dem großen Update „Escalation“ lag.

Dafür werben sie um Unterstützung in den Reihen der Soldaten aus allen Reichen. So schließt ihr euch der Expedition an.

Worum geht es in der Kampagne? Die Story dreht sich um eine Explosion in der Nähe von einem Tor im Nordosten von Esamir. Die Nanite Systems leiten eine Untersuchung zu den Geheimnissen ein, die dieses Ereignis umgeben.

Die größte Neuerung ist jedoch die Story-Kampagne. Sie ist die erste ihrer Art in dem Shooter. Ihr erlebt sie in der offenen Welt durch eine Serie von Events und Missionen.

Was ist alles neu? „Shattered Warpgate“ heißt das neuste Update in Planetside 2 und ist bereits für den PC erschienen. Der Release für die PS4 ist für Ende Oktober geplant.

