Die Rechte am einzig echten MMO-Shooter wurden grade verscherbelt – Spieler sind besorgt

Die MMO-Firma Daybreak, das frühere Sony Online Entertainment, schreibt in ihrem Quartalsbericht, sie hätte eine „Nicht-Kern-Marke“ für 5,9 Millionen $ verkauft. Es scheint sich dabei um die MMO-Shooter Planetside 1 und 2 zu handeln. Die Spieler von Planetside sind besorgt. MMORPG-Fans freuen sich hingegen: Das heiße wohl, Daybreak konzentriere sich auf Everquest 3.

Was ist Planetside?

Es ist eine Reihe von MMO-First-Person-Shootern in einem SF-Setting.

Die Spieler der Reihe „Planetside“ sind die einzigen Spiele, die im klassischen Sinn ein MMO-Shooter sind, denn hier treffen wirklich massiv viele Spiele in einer Online-Welt aufeinander. Wir haben auf MeinMMO über eine Schlacht berichtet, an der 1283 Spieler gleichzeitig teilgenommen kamen.

Planetside erschien 2003 – Planetside 2 kam 2012 auf den Markt.

Planetside 2 hat auf Steam aktuell einen Wert von 81 % positiven Reviews und im Schnitt noch 922 Spieler online:

PlanetSide 2 – Expedition Oshur – Official Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Planetside große Ambitionen, aber im Schatten von Warframe und Destiny

Was ist das Ding mit Planetside 2? Der Shooter kam 2012 für PC, hat sich aber nie so richtig durchsetzen können. Er blieb im Schatten von Warframe und Destiny, ist aber eigentlich ein ganz anderes Spiel.

Das Team hatte als MMO große Ambitionen, Planetside weiterzuentwickeln und noch besser zu werden, aber Sony stieß die Firma Sony Online Entertainment 2015 ab.

Bei der neuen Firma Daybreak konzentrierte man sich auf Projekte wie das gehypte H1Z1, den Geldbringer DC Universe Online oder die MMORPG-Revolution Everquest Next. Planetside blieb eine Randerscheinung.

Mit den Jahren geriet Planetside 2, das eigentlich noch groß ausgebaut werden sollte und 2015 für die PS4 erschien, etwas in Vergessenheit. Wichtige Leute verließen das Spiel, der ehemalige Chef John Smedley kritisierte die aktuelle Führung scharf.

Es war dann noch mal ein neues Planetside geplant, Planetside Arena, das wurde im Januar 2020 aber wegen Erfolglosigkeit eingestellt. Seitdem ist es doch recht ruhig um Planetside geworden.

Verkauf für 5,9 Millionen Euro an Briefkastenfirma

Das ist jetzt die Nachricht: Im Finanzbericht von Daybreak findet sich folgender Passus (via storage) :

„Am Jahresende hat Daybreak erfolgreich den Verkauf einer Nicht-Kern-Marke für 5,9 Millionen US-Dollar abgeschlossen, das ist ein netter Boost für unsere Liquidität und ein Profit im Vergleich zum Buchungs-Wert des Assets in unserer Geschäftstabelle.”

Ein Passus, der sich klar an Investoren, nicht an Spieler richtet.

Was ist hier so schräg? Man verrät gar nicht, dass man hier offenbar die Rechte an Planetside verkauft hat. Das haben Leute auf reddit erst herausgefunden.

Käufer ist offenbar eine Briefkastenfirma.

Was da genau läuft, weiß man aktuell nicht. Es gibt kein Statement von Daybreak, was der Verkauf für Auswirkungen hat, was da passiert.

Wie wird das diskutiert? Die Aktion wird auf reddit diskutiert und ganz anders betrachtet, je nachdem in welchem Reddit man schaut:

Im MMORPG-Teil glaubt man, das heißt vor allem, dass Daybreak sich auf die Entwicklung von Everquest 3 konzentriert und keine Pläne mehr hegt, ein Planetside 3 zu entwickeln. Unter den MMORPG-Fans ist man eher guter Dinge.

Die tatsächlichen Spieler von Planetside 2 (via reddit) beschreiben die Situation als „Beängstigend.“

Was mit der Lizenz jetzt passiert, ist unklar. Der Käufer „BayTree Tower Limited” ist ein unbeschriebenes Blatt. Bei der Liste von Titeln, die da verkauft wurde geht es um die 6 verschiedene Planetside-Titel von Planetside 1 bis hin zu Planetside Arena.

