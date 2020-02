Planetside 2 bekommt schon bald ein sehr großes Update. Dieses führt so viele spannende Spiel-Elemente ein, dass sich die Schlachten nie mehr so spielen, wie früher.

Was kommt da für Planetside 2? Das Entwicklerteam hat mit Escalation ein weiteres riesiges Update für den Online-Shooter angekündigt. Er soll die Schlachten auf dem fernen Planeten Auraxis für immer verändern.

Die Bastion Fleet Carrier sind neue Schlachtschiffe in Planetside 2.

Viele Änderungen kommen

Was bringt dieses Update mit sich? Escalation soll für eine tiefer gehende Spielerfahrung sorgen, die noch strategischer ist, als Planetside 2 ohnehin schon war. Der Shooter wird also massiv verändert und zwar so:

Die Bastion Fleet Carrier kommen als als gewaltige Schlachtschiffe ins Spiel. Ihr fordert die Schiffe an, die dann ins Gefecht eingreifen. Um sie abzuschießen, müsst ihr in der Gruppe vorgehen und die Schwachstellen angreifen.

Ihr könnt neue War Assets herstellen, wie die Bastion Fleet Carrier, Schilde, eine Verbindung zu einem Orbital Satelliten, der auf eine Stelle des Schlachtfelds feuert oder ihr fordert ein Bodenfahrzeug an, das euch aus der Luft zugestellt wird.

Outfit Wars stellen eine neue, monatliche Herausforderung dar, bei der ihr um die Kontrolle des Planten kämpft und Belohnungen sowie Ressourcen kassiert.

Neue Aufstiegsmöglichkeiten über Loyalitätslevel. Ihr erlangt so die Währung Merits, die ihr nutzen könnt, um euch weiter zu verbessern.

Das Sanctuary als Social-Hub, wo ihr Mitspieler für den nächsten Krieg findet.

Wann startet das Update? Escalation ist bereits auf dem Test-Server verfügbar. Auf den Live-Servern wird das Update am 19. Februar aufgespielt.

Ein Update für jeden Spieler

Was ist das Besondere an Escalation? Es ist ein Update, von dem alle Spieler etwas haben, egal, welches Level sie besitzen. Die kommenden Änderungen wirken sich auf das gesamte Gameplay aus, das dadurch spannender und taktischer wird. Planetside 2 spielt sich mit Escalation nicht mehr so wie früher.

Wie geht es Planetside 2 derzeit? In den vergangenen vier Monaten konnte der Shooter einen spürbaren Spielerzuwachs verzeichnen. Dies liegt an einigen Änderungen, welche die Entwickler auf Wunsch der Community durchgeführt haben. Dies zeigt, dass das Team hinter dem Shooter steht und ihn stetig verbessern will. Das kam bei den Spielern gut an.

Escalation dürfte nun weiter dafür sorgen, dass die Spielerzahlen von Planetside 2 ansteigen.