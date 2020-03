Planetside 2 gehört zu den ältesten MMO-Shootern und lockt trotzdem täglich tausende Spieler an. Aktuell hat das Spiel auf Steam einen kleinen Höhenflug. Doch woran liegt das und welche Neuerungen stehen noch bevor?

Wie viele Leute spielen Planetside 2? Auf Steam kommt der MMO-Shooter derzeit auf 2.344 durchschnittliche Spieler pro Tag und erreichte im Februar eine Spitze von 4.176 Spielern. Solche Werte erreichte Planetside 2 zuletzt im Mai 2016.

Seitdem lagen die Zahlen in der Regel deutlich unter 2.000 täglichen Spielern, mit einem Tiefstwert im Oktober 2019. Damals schauten durchschnittlich nur 1.072 Leute in den Shooter.

Spielerzahlen von Planetside 2 auf Steam (via Steamcharts)

Doch die tatsächlichen Spielerzahlen werden deutlich höher liegen. PlanetSide 2 lässt sich über einen eigenen Client und neben dem PC auch über die Konsole PS4 spielen.

Woher kommt das Hoch in den Spielern? Am 15. Januar erschien das „Empire Strength“-Update, das bereits kleine Veränderungen und Balance-Anpassungen vorgenommen hat. Es war das erste Update für beide Plattformen (PC, PS4) seit dem Release von „The New Soldier“ im April 2019. Damals kamen eine neue Fraktion und bessere Tutorials ins Spiel.

Das Update im Januar wurde von den Spielern positiv aufgenommen. In den letzten 30 Tagen kommt PlanetSide 2 auf 2.305 Reviews bei Steam, satte 93% davon sind positiv.

Dabei diente das kleine Update nur als Vorbereitung für den großen Patch im ersten Quartal 2020, der den Namen „Escalation“ trägt. Er soll das Spiel spürbar verändern und die Vorfreude darauf ist groß.

Das ist die neue Bastion Fleet aus dem Escalation-Update

Inhalte für jeden Spieler-Typen

Was bringt das neue Update? PlanetSide 2 soll sich mit Escalation stark verändern. Dabei bringt das Update für jeden Spieler-Typen etwas Neues, egal ob Anfänger oder Veteran:

Neue monatliche Herausforderungen in Form der Outfit Wars

Neue War Assets, die ihr herstellen und im Kampf einsetzen könnt

Neue Aufstiegsmöglichkeiten über ein Loyalitätslevel

Ein neuer Social-Hub, in dem sich Spieler aller Fraktionen treffen können

Die neue Bastion Fleet Carrier, gewaltige Schlachtschiffe, die in ein Gefecht eingreifen können

Wann erscheint das Update? Escalation sollte ursprünglich am 19. Februar erscheinen. Der Patch wurde jedoch verschoben, damit „eines der größten Updates seit Release 2012“ ohne größere Fehler und direkte Hotfixes auskommt. So beschrieb es der Executive Producer Andy Sites in einer Nachricht an die Community (via PlanetSide).

Das Update soll nun am 11. März veröffentlicht werden.