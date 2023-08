Gaming-Gott spielt 23 Stunden live auf Twitch durch knallharten Modus: Gewinnt ein Unikat

Im Hack’n Slay Path of Exile ist eine neue Erweiterung erschienen und damit startete ein neues Wettrennen: Der Twitch-Streamer Ben_ ließ mit einer Mammut-Leistung alle Konkurrenz hinter sich: In 23 Stunden auf Twitch gewann er den Preis. Fehler konnte er sich nicht leisten.

Das ist die neue Erweiterung: Bei Path of Exile erschien am 18. August die neue Erweiterung „Trial of The Ancestors“. Es war der Patch 3.22. Die Erweiterung war nach „Crucible“ die zweite neue Erweiterung 2023.

Die Erweiterung brachte:

16 neue Atlas Keystones

14 neue Support-Gems

Passive Skill-Tattoos

Neue Items und Herausforderungen für Path of Exile

Eigentlich eine klassische „Mehr von allem“-Erweiterung, hier seht ihr den Trailer zu Trials of the Ancestors:

Wettbewerb in knallhartem Perma-Death-Modus

Das war der Wettbewerb: Auch zur neuen Erweiterung riefen die Entwickler zu einem „Boss Kill Event“ auf. Gewinnen würde derjenige, der alle 7 „Uber Pinnacle Bosse“ im Ancestor Hardcore SSF Modus tötet. In diesem Modus sind Tode permanent und man kann weder mit anderen zusammenspielen, noch Items tauschen (via poe).

Der Wettbewerb zielt darauf ab, dass die besten Spieler der Welt gleichzeitig vorsichtig, aber maximal effektiv zu Werke gehen. Wer ein zu hohes Risiko eingeht, stirbt und scheidet aus. Wer zu vorsichtig spielt, ist zu langsam und verpasst den Preis. Der Wettbewerb belohnt den komplettesten Spieler, der sich durch alle Level hochspielt und auch im Endgame seinen Schaden ins Ziel bringt.

Als Preis für den Ersten winken:

Original-Art aus dem Path of Exile Comic in Schwarz/Weiß, ein Unikat. Die Entwickler stellten heraus, wie fantastisch dieser Preis ist (via poe).

Ein Exemplar jedes Merchandise-Artikels von der Exile-Con.

Die Möglichkeit, eine „Divination“-Card selbst zu designen

Twitch-Streamer spielt 23 Stunden am Stück durch

Wer hat das gewonnen? Der Preis ging an den Twitch-Streamer Ben_; er gilt allgemein als bester Spieler von Path of Exile der Welt.

Am 18. August spielte er 23 Stunden am Stück live auf Twitch und erreichte dabei in der Spitze 5.740 Zuschauer.

Er gewann den Preis mit seinem Charakter „Ben_ChiefGarf“ einem Level 97 Elementalist. Das Gear und seine Skill-Verteilung könnt ihr euch hier ansehen, wobei Ben sagt, dass er das Gear zwischen den Bossen austauschte.

Ben_ war mit der Leistung in den letzten 3 Tagen der drittgrößte Streamer zu Path of Exile der Welt: 3-mal mehr Zuschauerstunden versammelte allerdings der kontroversen Quin69 auf sich.

„Der kann die Matrix sehen“

So wird das diskutiert: Die Leitung von Ben_ wird hoch angesehen in der Community (via reddit): Er habe die Uber-Bosse in weniger als 2 Stunden abgefertigt, heißt es dort.

„Ich bin überzeugt, er kann die Matrix von Path of Exile sehen“, sagt ein Bewunderer.

Ein anderer schlägt vor: Ben sollte der nächste Boss im Spiel werden.

Aber die Sterblichen freuen sich auch: Es geht ein Twitch-Clip um, in dem Ben Schwäche zeigt.

Die Spiele scherzen: Man sehe da am Zittern, wie er plötzlich Panik bekam, während er rausfinden musste, wo er noch hinmuss und offenbar für einen Moment einen Blackout hat.

Andere sagen: Das habe er doch mit Absicht gemacht, damit wir Sterblichen uns besser fühlen.

Viele warten bei Path of Exile auf den Nachfolger:

