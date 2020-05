Die chinesische Fassung des beliebten Action-RPGs Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) unterscheidet sich ein wenig von der internationalen Version. Inzwischen werden sogar schon Rufe laut, einige dieser Features generell einzuführen.

Was macht die chinesische Version von PoE anders? Path of Exile ist sehr beliebt, es wächst und wächst. Doch es gibt einige sogenannten Quality-of-Life-Features in der chinesischen Fassung, welche Spieler in der internationalen Version vermissen.

Allerdings existieren daneben Dinge, die zwar von der Grundidee her gut sind, bei der Umsetzung aber zu wünschen übrig lassen. Dabei handelt es sich um Dinge, mit denen der chinesische Publisher Tencent das Action-RPG in China monetarisiert.

Das sind die beliebten Quality-of-Life-Features in der chinesischen Version:

Ein „Todesprotokoll“, welches euch nach eurem Ableben darüber informiert, was euch getötet hat

Videos bei der Auswahl der Unterklassen (Ascendancy-Klassen), die euch zeigen, wie diese Klasse funktioniert

Pets, welche Loot für euch sammeln

Ein Auktionshaus

Die Möglichkeit, einen Pfad im passiven Skilltree vorab zu planen

Änderungen, die nicht einfach einzuführen sind

Was ist etwas umstritten? In der chinesischen Version von Path of Exile gibt es zudem einige Dinge, welche die Spiele etwas kritisch sehen:

Zusätzliche Inventarplätze gegen Geld

Ein Handelssystem, über das die Spieler untereinander handeln können, was aber Geld kostet

Was meinen die Spieler zu den Unterschieden? Gerade die Quality-of-Life-Features sind etwas, was sich nicht gerade wenige Spieler gerne auch in anderen Versionen von Path of Exile wünschen.

hackenclaw meint auf reddit: „Wir haben das Jahr 2020, doch um einen Gegenstand zu kaufen, muss ich immer noch eine verdammte Website außerhalb des Spielclients besuchen, um danach zu suchen.“

Thor_Thanos333 schreibt: „Oh mein Gott, das sieht viel cooler aus! Und sehr hilfreich für Anfänger wie mich.“

Kasspa meint: „Es ist einfach dumm und lächerlich, dass es sich so anfühlt, als wäre die chinesische Version ein völlig anderes Spiel, wegen all der verrückten QoL-Funktionen, die sie bekommen. Das hinterlässt einen faden Beigeschmack in meinem Mund.“

Shimaran versucht, die Unterschiede zu erklären: „Denkt daran, dass wir einen anderen Markt als in China haben. Sie haben das Spiel lange nach uns bekommen. Ich denke, diese Dinge wurden implementiert, weil das Spiel dort ohne diese Änderungen keine Chance hatte.“

pfSonata sieht die Änderungen kritisch: „Quality-of-Life ist normalerweise nur ein Euphemismus, um das Spiel einfacher zu machen. Es ist sehr offensichtlich, dass viele dieser Änderungen dazu führen, dass das Spiel für chinesische Spieler schmackhafter wird, die größtenteils schreckliche MMOs mit Gewinnspielen und Mist-Gameplay bevorzugen. Reddit versteht buchstäblich nicht, was sie von einem Spiel erwarten, und wenn GGG alle ihre Vorschläge aufgreift, ist das Spiel Müll.“

Das Video zeigt die Pets in der chinesischen Version von PoE, welche Items sammeln.

MeinMMO-Autor Andreas Bertits meint: Die Features dienen dazu, PoE etwas einsteigerfreundlicher und vielleicht sogar etwas einfacher zu machen. Das könnte zwar Neulinge anlocken und für das Hack and Slay begeistern, aber die Hardcore-Fans, die auf den hohen Schwierigkeitsgrad von Path of Exile stehen, schreckt das unter Umständen ab.

Das Entwicklerstudio Grinding Gear Games kann also diese Änderungen nicht so einfach in die internationale Version übernehmen, da sie sonst die Zielgruppe verärgern könnten. Solche Anpassungen müssten mit Bedacht eingeführt werden.

Path of Exile zählt für uns zu den 15 besten MMOs und MMORPGs, die ihr derzeit spielen könnt. Wenn ihr wissen möchtet, welches die 14 anderen Spiele sind, dann solltet ihr euch den Artikel durchlesen. Vielleicht findet ihr noch ein Hack and Slay, das ihr gerne ausprobieren möchtet.