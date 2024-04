„Du bist der Grund, warum Streamer so blöd in der Gesellschaft dastehen“ – Fans wählen sie zum besten Duo auf Twitch

Reaktionen aus der Community : Auch dieser Clip kommt bei den Fans wieder gut an. Doch die Meinungen sind trotzdem gespalten innerhalb der Community. Einerseits stehen einige auf der Seite von Basti und sehen dies auch als Risiko für Papaplatte an, andere jedoch bestärken den Streamer, weil sie der Meinung sind, dass er dadurch nicht vor einem Diebstahl geschützt ist.

Daraufhin verliert sein Freund die Fassung und macht ihm den scherzhaften Vorwurf: Du bist der Grund, warum Streamer so blöd in der Gesellschaft dastehen.

Der Grund dafür ist eine Diskussion zwischen den beiden, in der Papaplatte erzählt, dass er alle seine Papiere immer im Auto lasse. Als sein Freund ihn daraufhin darüber aufklärt, dass sein Auto so leicht gestohlen werden könne und er extra ein zweites Portemonnaie habe, erwidert Papaplatte, dass er sein Auto dann lieber klauen lässt .

Daraufhin beschuldigt er Kevin, er sei Schuld daran, dass Twitch-Streamer so schlecht in der Gesellschaft dastehen.

Um wen geht es? Es geht um die Twitch-Streamer Papaplatte und BastiGHG, die regelmäßig für lustige Clips sorgen, in denen sie sich scherzhaft streiten. Kürzlich entstand ein Clip auf dem YouTube -Kanal von Papaplatte, in dem er BastiGHG in die Verzweiflung treibt.

