Ein MMORPG ist seit Jahren die Hoffnung für PvE-Spieler: Zeigt jetzt seine neue Grafik

Pantheon: Rise of the Fallen ist seit 9 Jahren die Hoffnung für Fans von PvE-MMORPGs, dass ihnen noch mal ein westliches Team sowas baut, wie damals Everquest oder Vanguard. Doch nach 9 Jahren in der Entwicklung wirkte die Grafik stark angestaubt. Das will man ändern. Das Team zeigt seine neue Grafik in einem neuen Trailer. Die Reaktionen sind nur verhalten.

Das ist die Idee von Pantheon:

Das MMORPG Pantheon war das geistige Kind von Brad McQuaid, einem Spiele-Entwickler, der an Everquest und Vanguard: Saga of Heroes mitgearbeitet hat. Das Spiel wurde 2014 angekündigt und ist seit Dezember 2017 in einer Pre-Alpha.

Pantheon sollte den Geist von Everquest in eine neue Ära führen: Ein hartes PvE-MMORPG werden, in dem man planvoll und in einer Gruppe vorgehen muss, nicht einfach durchrennen kann wie durch das moderne WoW. Das Spiel wirbt mit einer offenen Welt, in der man fast jede Oberfläche erklimmen kann. Dazu soll es über das “Perception-System” möglich sein, Details und Hinweise in der Welt zu finden, und die Welt sogar über einzigartige Skills zu verändern.

Doch Brad McQuad verstarb mit 50 im Jahr 2019, seine Erben tragen das Spiel nun weiter.

MMORPG zeigt neue Grafik, um mehr Spieler zu erreichen

Das ist der Plan der Entwickler: Das Team hat als Schwachstelle des MMORPGs die Grafik und den Art-Style ausgemacht. Der Stil der Grafik und das allgemeine Aussehen des MMORPGs hätten auf viele Beobachter veraltet und abschreckend gewirkt. Daher hat man sich bei Visionary Realms dazu entschlossen, den Grafik-Stil zu ändern.

Im Producer-Letter aus dem August, über den wir auf MeinMMO berichtet haben, stellte man diese Entscheidung vor. Jetzt, im September 2023, zeigt man die Änderungen in einem 5-minütigen Video auf YouTube.

Grafik-Stil soll zeitlos sein, auf Jahre frisch wirken

Der Creative Director, Chris Perkins, erklärt die Überlegungen hinter der neuen Grafik:

Ursprünglich setzte Pantheon stark auf Assets aus Unity, man hatte gar keine große Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen, wie das Spiel einmal aussehen wollte, war dann aber auf diesem Pfad.

Jetzt habe man sich die Zeit genommen, sich genau zu überlegen, wie Pantheon aussehen sollte und habe als Ziele festgelegt, dass das Spiel so realistisch und gut aussehen soll wie die etablierte Konkurrenz, dabei aber auch glattlaufen müsse. Als Ergebnis sei man bei einem „handgezeichneten Stil“ gelandet.

Neuer Grafik-Stil beschleunigt die Entwicklung bereits jetzt

Der Director Benjamin Dean ergänzt: Pantheon solle eine eigene Identität haben, die aber zeitlos ist, und über Jahre bestehen kann. Mit dem neuen Stil könne man sicher gehen, dass auch ein kleines Team eine ganze Welt bauen kann. Seit man sich für den neuen Stil entschieden hat, sei die Entwicklung deutlich schneller gegangen.

Das Team glaubt, mit dem neuen Art-Stil mehr Spieler verschiedener Bevölkerungsgruppen ansprechen zu können.

Fans wirken nach so langer Zeit eher ernüchtert und enttäuscht

Wie sind die Reaktionen? Pantheon leidet unter dem Problem vieler Indie-MMORPGs: Die Spiele entstehen ohne externe Geldgeber und müssen schon früh versuchen, eine Community zu gewinnen: Die sollen das Spiel dann finanzieren und bewerben. Bei Pantheon schlug das Crowdfunding 2014 fehl und man war dann auf einen Investor angewiesen, um mit der Entwicklung zu beginnen.

Studios, die Crowdfunding betreiben, gehen mit MMORPGs an die Öffentlichkeit, die Jahrzehnte von einem Release entfernt sind. Zum Zeitpunkt der Vorstellung bestehen diese Projekte lediglich auf dem Papier und in den Köpfen der Entwickler.

Für Spieler wirkt es dann so, als seien die MMORPGs ewig in Entwicklung und es tut sich wenig. In der Entwicklungs-Zeit werden Spieler mit Concept-Art und salbungsvollen Visionen gefüttert, wie das MMORPG mal werden soll.

In diesen Jahren malen sich Fans oft aus, was für ein fanatisches MMORPG das mal wird, das alle bestehenden MMORPGs wie ESO oder WoW völlig wegblasen wird, wenn es mal erscheint.

Wenn sich die Entwickler nach 8 Jahren dann aber mit etwas „Greifbarem“ melden, einem ersten Trailer oder Gameplay-Bildern zeigen, sind doch viele enttäuscht, wie wenig das Spiel erst fortgeschritten ist und dass es doch nicht so toll ist, wie ausgemalt.

Letztlich ist Pantheon ein Indie-MMORPG, das von einem kleinen Team entwickelt wird. Wer da ein neues WoW erwartet, muss wohl zwangsläufig enttäuscht werden.

Unter dem Video äußern sich Fans daher eher kritisch. Sie sagen: Nach so langer Zeit habe man mittlerweile einfach mehr erwartet.

Ein Kommentar auf YouTube fasst die Stimme dieser Fans gut zusammen (via youtube):

Also ich warte auf das Spiel jetzt fast ein Jahrzehnt (war damals ein Hardcore-Everquest-Soieler), aber es ist echt hart, sich das anzuschauen. Leider denke ich nicht, dass das Spiel in naher Zukunft erscheint und wenn es dann kommt, wird es nicht annähernd das sein, was wir uns vor Jahren vorgestellt haben.

So richtig war der Traum von Pantheon bereits im März 2023 geplatzt. Die Reaktion auf erstes Gameplay hatte die grafische Überarbeitung nun wohl notwendig gemacht:

Neues MMORPG galt 8 Jahre als die große PvE-Hoffnung – Doch das neue Gameplay sieht furchtbar aus