Steam-Hit Palworld: Spielt ihr das neue Survival-Spiel?

Palworld ist aktuell in aller Munde. Doch habt ihr euch das neue Survival-Spiel bereits angeschaut?

Palworld bricht auf Steam aktuell allerlei Rekorde. Mit über einer Million gleichzeitig eingeloggter Spielerinnen und Spieler ist das Survival-Spiel mit den an Pokémon erinnernden Kreaturen gefühlt über Nacht zu einem gigantischen Hit geworden.

Während in unseren Redaktionen schon viele in Palworld eingetaucht sind, interessiert uns natürlich auch, wie es um eure Begeisterung steht. Seid ihr bereits in die Spielwelt eingetaucht und habt eure ersten Pals gefangen?

Dazu haben wir euch eine Umfrage erstellt:

Was ist Palworld für ein Spiel?

Wer jetzt nur Kopf kratzend vor dem Bildschirm sitzt und sich fragt Pal-was? , findet im Folgenden eine kurze Inhaltsbeschreibung zum Spiel und zur Plattform-Verfügbarkeit.

Palworld ist ein Mix aus Survival, Basenbau und Monster-Fangen. Optisch erinnert es euch vermutlich am meisten an die Pokémon-Spiele. Nur, dass diese jetzt Pals heißen, schwere Geschütze tragen und auf andere Monster schießen.

In der Open World findet ihr eine riesige Palette solcher Pals. Die könnt ihr entweder umholzen oder fangen, um sie für euch kämpfen zu lassen. Zusätzlich sind die Kreaturen aber auch wichtig für den Aufbau eurer Basis.

Ein Feuer-Pal heizt beispielsweise eure Öfen an, während Wasser-Pals Ackerflächen bewässern und euch bei der Nahrungsgewinnung helfen. Anders als in anderen Survival-Spielen müsst ihr in Palworld also nicht alles selbst erledigen, sondern könnt euch helfen lassen.

Eure Helferlein sind aber nicht nur in eurer Basis wichtig. Auch bei der Dungeon-Erkundung und beim Kampf gegen Bossmonster können sie euch unter die Arme greifen. Allerdings seid ihr dank Multiplayer-Modus nicht vollkommen auf euch und eure Pals gestellt, sondern dürft euch von Freunden helfen lassen, indem sie mit euch die Welt erobern, Pals mit euch tauschen oder im gemeinsamen Kräftemessen gegen euch antreten.

Einen Eindruck der ersten 30 Spielstunden liefern die Kollegen im GameStar-Test.

Jetzt aber genug der Erklärung: Nehmt an der ganz oben im Artikel eingebetteten Umfrage teil und sagt uns, ob ihr bereits Palworld spielt, es vielleicht noch vorhabt oder euch der ganze Rummel um das Survial-Spiel eher kaltlässt. Und wenn ihr uns noch in den Kommentaren erklärt, wie ihr zu eurer Entscheidung kommt, wäre das die sprichwörtliche Kirsche auf dem Community-Sahnehäubchen.