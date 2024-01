Spieler entdeckt hilfreiche Methode, wie ihr tonnenweise Ressourcen verschiebt, ohne überladen zu sein

Wenn ihr also euer Lager aufräumen und Ressourcen in bestimmte Kisten verschieben wollt oder gelegentlich ungewollt große Mengen Steine, Holz oder Erz aufsammelt, dann ist diese Methode ideal, um euch dennoch bewegen zu können.

Palworld: Alle Bosse mit Standorten in der Übersicht – So besiegt ihr sie

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Trick? Wie der Nutzer „BeyondSmash“ auf Reddit zeigt, könnt ihr ganz einfach große Mengen Ressourcen von einer Kiste in die andere schieben, ohne dabei überladen zu sein.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to