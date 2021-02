Die Demo zum neuen MMO-Shooter Outriders steht noch im Februar an. Die Entwickler haben nun Details zu den Inhalten der Demo gegeben.

Wann läuft die Demo? Am 25. Februar 2021 startet die Demo zu Outriders. Ab 18:00 Uhr könnt ihr in Deutschland loslegen. Dann könnt ihr den neuen Shooter testen und Erfahrungen sammeln. Bisher kannte man allerdings eher die Eckpunkte. Nun gibt es einen tieferen Einblick in spielbare Features und die Downloadgröße der Demo.

Auf Twitter haben die Entwickler von Outriders diverse Themen rund um die Demo angesprochen und offene Fragen aus dem Weg geräumt.

Diese Inhalte stecken in der Demo von Outriders

Wie komme ich an die Demo? In Deutschland soll die Demo für PlayStation, Xbox und den PC (Steam) erscheinen. PlayStation-Spieler benötigen im besten Fall einen PS-Plus-Zugang, damit sie die Demo kostenlos spielen können. Alternativ geht es auch ohne PS Plus, doch dann muss man sich der üblichen Altersüberprüfung unterziehen.

Das sind die Download-Größen: Auf dem PC müsst ihr mindestens 24 GB downloaden, damit ihr die Demo zocken könnt. Auf der Konsole wird es mindestens 22 GB sein.

Ein Preload ist nicht geplant. Rechnet also damit, dass ihr nicht um 18:00 Uhr loslegen könnt, sondern erstmal den Download vollziehen müsst.

Wird es Crossplay geben? Ja, Crossplay soll verfügbar sein. Hier betonen die Entwickler aber, dass sich das Feature in Beta-Form befinden soll und ihr es manuell einschalten müsst.

Wie intensiv kann man zocken? Das bleibt ganz euch überlassen. Es soll keine Begrenzung geben und ihr könnt so viel Zeit in die Demo investieren, wie ihr möchtet.

Die Demo soll auch noch nach Release verfügbar bleiben.

Ab 25. Februar könnt ihr die Demo von Outriders endlich zocken.

Welche Gameplay-Inhalte gibt es? Laut den Entwicklern werdet ihr in der Demo das Eröffnungskapitel spielen können. Also auch die Gegner und der Loot wird passend für das Early Game sein. Hier wurde betont, dass die Inhalte später noch verrückter und mächtiger sein werden.

Ihr sollt in der Story bis zum Showdown mit Gauss zocken können. Das ist der erste Rivale von euch. Nach einem erfolgreichen Sieg über Gauss sollt ihr allerdings auch durch eine Nebenmission zurück in die Spielwelt gelangen, damit ihr diese weiter erkunden könnt.

Diese Features könnt ihr nutzen: Alle 4 Klassen und 6 Charakter-Slots werden aktiviert sein. Dadurch könnt ihr also alle verfügbaren Klassen ausprobieren und müsst keine der Klassen später wieder löschen, wenn ihr eine andere nutzen wollt.

Eure Charaktere könnt ihr dann maximal auf Level 7 hoch leveln. Dadurch könnt ihr eure 4. Fähigkeit freischalten und eure aktiven Skills miteinander kombinieren.

In der Demo könnt ihr maximal World Tier 5 erreichen. Daran richtet sich die Wahrscheinlichkeit nach legendärem Loot. Die Entwickler betonen, dass auf dieser Stufe die Chance auf den Loot zwar erhöht, aber dennoch extrem gering sei.

Kann ich dem Demo-Spielstand übertragen? Ja, das soll möglich sein. Allerdings ist das nur möglich, wenn ihr auf der gleichen Plattform auch das fertige Spiel zockt. Auf eine andere Plattform könnt ihr den Spielstand dann nicht übertragen.

