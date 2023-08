Neues MMORPG erscheint auf Steam, wird direkt von Spielern vernichtet und zerrissen – Was ist da los?

Mit Wayfinder erschien vor wenigen Tagen ein neues MMORPG auf Steam. Doch die Rezensionen fallen mit „Größtenteils negativ“ ziemlich schwach aus. Was ist da los?

Am 17. August 2023 startete der Early Access von Wayfinder auf Steam. Doch die Spieler zeigen sich alles andere als begeistert. Mittlerweile (Stand 20.08.2023) liegen die Bewertungen bei „Größtenteils negativ“ mit 30 % positiven Bewertungen bei etwa 8.000 Rezensionen. Noch schlechter wird derzeit Overwatch 2 auf Steam bewertet.

Doch warum wird ein neues MMORPG auf Steam so dermaßen von den Spielern zerlegt, obwohl es in den ersten Tests richtig gut ankam?

Verspätung und Serverprobleme sorgen für Frust

Worüber regen sich die Spieler auf? Viele Personen regen sich darüber auf, dass das Spiel im aktuellen Zustand völlig unspielbar sei. Denn entweder käme man gerade gar nicht erst auf die Server oder man werde von technischen Problemen geplagt.

Sobald sich 5.000 Spieler auf einem Server befinden, sei wohl erst einmal Schluss und man bekäme eine Fehlermeldung. Und wenn das Spiel abstürzt, dann müsse man sich wieder ganz hinten anstellen und der Spaß gehe von vorne los:

Ein Spieler erklärt verärgert, dass laut Steam 17.000 Spieler Wayfinder spielen, davon aber 12.000 in der Warteschlange hocken würden, weil die Server nur bis zu 5.000 Spieler aufnehmen können.

Eine Rezension bezeichnet das Spiel auch als neue „Warteschlangen-Hölle“ und erinnert damit an Lost Ark und New World.

Gibt es denn auch was Positives? Ja, etliche Spieler sagen, dass das Spiel Spaß mache und wirklich hübsch aussehe, wenn es denn mal funktionieren würde. Das Spiel besitze großes Potential und viele Leute auf Steam hoffen, dass die Entwickler die Probleme bald in den Griff bekommen.

Viele sehen vor allem in Wayfinder eine große Chance für MMORPGs. Viele Gamer fühlen sich an das gescheiterte WildStar erinnert und setzen daher große Hoffnungen in Wayfinder. Doch derzeit ist der größte Teil der Spielerschaft einfach unzufrieden. Mittlerweile äußerten sich auch die Entwickler dazu und gelobten Besserung.

Entwickler wollen Probleme lösen und Warteschlangen vereinfachen

Was sagen die Entwickler? Auf Steam erklärten die Entwickler bereits am 19. August, dass man auf den Spieleransturm einfach nicht vorbereitet gewesen sei. Denn bei keiner Beta seien so viele Spieler auf die Server gestürmt wie jetzt beim EA auf Steam.

Wegen technischer Probleme habe man dann die Anzahl der Spieler auf dem Server begrenzt. Und das würde dann zu der ungeliebten Fehlermeldung „Maximum Player Limit Reached“ führen. Die Entwickler erklärten selbst:

Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen weitere Optimierungen an der Warteschlange und den Servern vornehmen, bis alle Spieler im Spiel sind und spielen können.

Wie geht es weiter? Insgesamt bleibt für viele Spieler ein fader Beigeschmack zurück. Für viele dürfte Wayfinder ein Grund mehr sein, um sogenannte „Early Access“-Spiele einen noch größeren Bogen zu machen.

