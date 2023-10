Neues MMORPG auf Steam klingt zu gut, um wahr zu sein – Verrät jetzt, wie die Waffen euren Spielstil beeinflussen

The Quinfall ist ein neues Indie-MMORPG, das in seiner Vorstellung richtig gut klingt. Im Grunde möchte es die Träume aller Spielertypen – egal ob PvE, Rollenspiel oder PvP – erfüllen. Der erste Gameplay-Trailer sah zudem richtig gut aus. Nun wurden neue Informationen zu den verschiedenen Waffenarten geteilt.

Was ist das für ein Spiel? The Quinfall ist ein Buy2Play-MMORPG und verspricht einen perfekten Mix aus Themepark und Sandbox:

Spieler sollen eigene Tavernen oder Shops besitzen, was den Rollenspiel-Aspekt begünstigt.

In der offenen Spielwelt erwarten euch Quests, viele Inhalte zum Erkunden und Bosskämpfe für bis zu 50 Spieler.

PvE-Fans dürfen sich auf Dungeons und Raids freuen.

Für PvP-Fans soll es auf jedem Server riesige Schlachten um Festungen geben.

Spieler sollen sich Reittiere züchten und ein Haus mit über 1.000 verschiedenen Dekorationen verzieren können.

Es gibt einen sehr detaillierten und hübschen Charakter-Editor.

Es soll getrennte PvE- und PvP-Server geben, damit die Leute PvP in der offenen Welt erleben oder bewusst vermeiden können. Das coole ist, dass man jederzeit zwischen diesen Servern wechseln kann. Auf einem PvP-Server gibt es jedoch kleinere Boni, darunter mehr EP und schnellere Crafting-Erfahrung.

Garniert wird das mit Action-Combat, hübscher Grafik sowie einem dynamischen Wettersystem ähnlich wie in Throne and Liberty.

Doch der erste Eindruck macht viele skeptisch. Für einen Indie-Entwickler, der zudem erst seit 2021 existiert, klingt das viel zu ambitioniert. Trotzdem halten sie an dem Konzept fest und teilen regelmäßig neue Informationen, darunter jetzt neue Details zum Waffensystem.

Keine Klassen, dafür 9 abwechslungsreiche Waffen

Was wurde zu den Waffen verraten? The Quinfall verzichtet auf feste Klassen, genau wie New World, Albion Online oder das kommende Throne and Liberty. Stattdessen wird es 9 Waffen geben, die ihren Spielstil definieren. Jede Waffe hat dabei zwei verschiedene “Subklassen”, aus denen ihr wählen könnt.

7 dieser Waffen wurden nun genauer vorgestellt:

Als Bogenschütze habt ihr die Wahl aus dem Jäger mit Tiergefährten oder dem Critical Archer.

Mit Schwert und Schild könnt ihr als Guardian die Rolle des Tanks oder als Schwertmeister die des DDs einnehmen.

Mit dem Großschwert könnt ihr entweder langsame, aber dafür starke Einzelangriffe ausführen oder als Devastator riesige AoE-Effekte nutzen.

Der Lebensstab lässt euch wahlweise Heiler oder Unterstützer spielen.

Mit der Armbrust könnt ihr als Scharfschütze im Geheimen agieren oder im Rapidfire Feinde zur Strecke bringen.

Der normale Stab bietet die Unterklassen Frostmagier zur Kontrolle von Feinden und Feuermagier für richtig viel Schaden.

Der Lancer (Speerträger) hat als einzige Waffe nur eine Subklasse, die Walküre. Sie soll sowohl offensive als auch unterstützende Fähigkeiten bieten.

Derzeit fehlen noch die Informationen zum Dolch und der Streitaxt, die wir einfügen werden, sobald sie veröffentlicht wurde.

Gibt es einen Waffenwechsel? Eine konkrete Aussage zu einem Waffenwechsel gibt es derzeit nicht. Allerdings steht bei den Posts auf Twitter/X mit dabei, dass sich die jeweilige Waffe in einem Offensiven, Heiler oder Mixed-Build anbietet. Das deutet zumindest darauf hin, dass man nicht zwingend an eine Waffe gebunden ist.

Was wissen wir sonst über das Spiel? Aus dem FAQ wissen wir, dass The Quinfall eine deutsche Lokalisierung bekommen soll. Weitere Sprachen sind Englisch, Französisch und Türkisch, was Sinn ergibt, da das Studio selbst in Istanbul sitzt.

Die Server des Spiels sollen etwa 12.000 Personen aufnehmen können, wobei man eben nicht fest an einen Server gebunden ist. Außerdem soll es kein Pay2Win im Spiel geben.

Wann erscheint The Quinfall? Derzeit ist der Start der Closed Beta für Ende 2023 geplant. Diese soll dann auch direkt über Steam stattfinden. Ein konkretes Release-Datum gibt es bisher nicht.

Was sagt ihr zu The Quinfall? Spricht euch das MMORPG an? Oder klingt das alles viel zu ambitioniert?

