Ein neues Action-RPG hat mir mein Wochenende versüßt, doch ohne den Gamepass hätte ich es nie entdeckt

Das Feedback der Spielenden nimmt das Entwickler-Team ernst. So wollen sie an einem Patch für eine Option verschiedener Schwierigkeitsmodi arbeiten und das Kampfsystem detaillierter gestalten.

Ist Ravenlok einfach? Die Kämpfe gestalten sich einfach, auch die Bosskämpfe sind nicht besonders herausfordernd. Dies sei absichtlich so konzipiert worden: “Wir wollen, dass das Spiel für alle Spieler zugänglich ist”, erklärt Game Director Martin Gavreau in einem Reddit-Thread .

Für wen ist Ravenlok geeignet? Für jeden, der Lust auf ein kurzweiliges Action-RPG in einer wunderschönen Umgebung hat, ohne in Bosskämpfen ins Schwitzen zu kommen. Die einzelnen Abschnitte, die die Heldin durchläuft, sind vollgepackt mit fantasievollen Details. Laut “Howlongtobeat” braucht ihr zwischen 3 bis 4 Stunden zum Durchzocken.

Als Erstes hat mich das Titelbild des Fantasy-Spieles gelockt, denn es erinnerte mich an die böse Königin in Alice im Wunderland. Dass die Heldin in eine düstere Märchenwelt gezogen wird, machte mich erst recht neugierig.

Diese erinnert mit ihrem märchenhaften Design, ihren Charakteren und allen voran der tyrannischen Königin an Alice in Wunderland. Eine große Katze, ein Pilzwald und ein Labyrinth tun ihr Übriges dazu bei.

Worum geht es in Ravenlok? In Ravenlok erwartet euch ein fantasievolles Abenteuer einer jungen Heldin, die dazu bestimmt ist, eine Prophezeiung zu erfüllen. Ein Spiegel, hinter dem sich eine skurrile Welt verbirgt, ist der Auslöser für ihre Reise.

Insert

You are going to send email to