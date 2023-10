Neuer Trailer zu MW3 zeigt, wie eure CoD-Lobby im realen Leben aussehen würde, wenn ihr cool wärt

In dem neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3 seht ihr, wie eure Lobby im realen Leben aussehen würde – zumindest, wenn euer Squad ganz zufällig aus Rappern, Basketballspielern und CoD-Ikonen besteht.

Was ist das für ein Trailer? Knapp 3 Wochen vor dem Release von Call of Duty: Modern Warfare 3 zeigt Activision in einem neuen Trailer eine CoD-Lobby, die aus coolen Leuten besteht. Hauptcharakter des Videos ist ein junger Mann namens Carlos, der plötzlich mitten im lebendigen Treiben ist.

Der Trailer mit dem Titel „The Lobby“ startet mit Carlos, der eine Türklingel aktiviert und daraufhin von einem Mann nach seinem Namen gefragt wird. Carlos wirkt verunsichert, setzt seine Kapuze ab und atmet durch. Er klingelt erneut und nennt dann seinen Gamernamen: Killswitch.

Ein Team aus Rappern, CoD-Ikonen und NBA-Profi

Carlos betritt ein Gebäude, die Musik startet parallel. Ihr hört das Lied „Call me Revenge“ von dem Rapper 21 Savage. Neben dem Namen „Killswitch“ wird der Rang „Silber“ und eine KD von 0,9 eingeblendet. Carlos betritt eine Lobby, in der verschiedene Personen ihre Ausrüstung anlegen. Im Hintergrund ist ein ablaufender Timer zu sehen. Das Match beginnt in unter einer Minute.

In der Lobby finden sich Personen ein, die auf Matches zu warten scheinen – so auch CoD-Operator Ghost und ein Zombie. Türen deuten auf bekannte Maps aus MW2 wie Favela und Rust. Man hört Gespräche, die Spielerinnen und Spielern von Call of Duty bekannt vorkommen werden. Ein Mann fragt eine Frau, wie sie sein leuchtend gelbes Outfit findet. Sie antwortet: „Ich denke, es ruft ‚Ich bin hier!‘“

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir der Dialog nicht bekannt vorkommt. Und das, obwohl ich keine Besitzerin eines außergewöhnlichen Skins bin, wie in etwa dem von einer Rapperin mit pinken Haaren.

NBA-Profi Devin Booker erscheint und fragt Carlos, wo sein Squad ist. Carlos schaut sich um, alle wirken beschäftigt. Plötzlich ruft ihn die CoD-Operatorin Valeria Garza, packt ihn am Kragen und sagt: „Heute ist dein Glückstag, Chiquito.“

Dann steht Carlos – oder eher „Killswitch“ vor seinem neuen Squad, das unter anderem aus Rapper 21 Savage und CoD-Operatorin Valeria Garza besteht. Kurz bevor sich die Truppe ins Match auf der Map Highrise begibt, wird der Slogan „In allen von uns steckt ein Soldat“ im Trailer eingeblendet.

Was soll der Trailer aufzeigen? Laut Dot Esports stellt der Trailer eine Erinnerung an den ikonischen Slogan dar. Er zeigt auf, dass jeder ein Soldat in Call of Duty sein kann, ganz egal ob CoD-Spieler, Rapper oder In-Game-Charakter.

So haben die Rapper 21 Savage und Central Cee, der Basketballspieler Devin Brooker und bekannte Gesichter aus Call of Duty wie Ghost, Vladimir Makarov und Valeria Garza Auftritte in dem 2-minütigen Trailer.

Das kommende Call of Duty Modern Warfare 3 bringt 16 Maps aus MW2 von 2009 zurück. Alleine das weckt sicherlich nostalgische Gefühle in den Fans – ebenso ein anderer Trailer zum Spiel. Dort erhaltet ihr einen Einblick in den Multiplayer.

Der Trailer präsentiert Shooter-Action, Maps, Operatoren, Gadgets und verschiedene Waffen:

Call of Duty zeigt erstmals den Multiplayer von Modern Warfare 3 im Trailer, weckt Nostalgie-Gefühle in den Fans