Call of Duty zeigt erstmals den Multiplayer von Modern Warfare 3 im Trailer, weckt Nostalgie-Gefühle in den Fans

Call of Duty Modern Warfare 3 hat einen Trailer zum Multiplayer des kommenden Titels veröffentlicht und damit nostalgische Gefühle bei den Fans der Reihe geweckt.

Was ist das für ein Trailer? Am 10. November erscheint mit Call of Duty Modern Warfare 3 der neuste Ableger der beliebten Shooter-Reihe. Knapp einen Monat vor dem offiziellen Release zeigte Activision erstmals den Multiplayer des kommenden Titels in einem zweiminütigen Trailer.

Neben gewohnter Shooter-Action und verschiedenen Einblicken in die Maps, den Operatoren, Gadgets und den Waffen, schaffte es der neue Trailer nostalgische Gefühle der Fans zu wecken.

Falls ihr den neuen Multiplayer-Trailer sehen wollt, binden wir ihn euch hier ein:

Wie weckt der Trailer nostalgische Gefühle bei den Fans? Wir wissen bereits seit einiger Zeit, dass das kommende Call of Duty Modern Warfare 3 mit insgesamt 16 Maps aus CoD MW2 von 2009 veröffentlicht wird.

Als wäre das für CoD-Veteranen nicht schon Grund genug zur Freude, präsentiert sich der Multiplayer-Trailer mit der perfekten musikalischen Untermalung: „Till I Collapse” von dem US-amerikanischen Rapper Eminem.

Bei der Musikauswahl war es für einige Fans in den sozialen Netzwerken fast schon egal, was die Entwickler in dem Trailer zeigen, denn es ist der gleiche Song, der bereits beim Launch-Trailer des originalen Modern Warfare 2 im Jahr 2009 lief.

Hier noch ein paar Reaktionen von CoD-Fans auf Twitter:

„OG MW2 Maps und Eminem Musik, die Tränen.”

„Sie haben sogar einen Song von Eminem für den Trailer verwendet. Genau wie 2009, es sind die kleinen Dinge…“

„Sie verwenden einen Song, der während der MW2-Ära berühmt war. So nostalgisch!“

„Sie tun alles, um mit dem MW3-Hype die Nostalgie zu treffen!“

„Eminem für den Trailer zurückzubringen war das Beste, was man hätte tun können.“

Neben dem Song, der viele Fans wirklich begeistern konnte, entdeckten die Spieler im neuen Trailer ein weiteres Detail, auf das sie sich freuen: es scheint, als sei der Slide-Cancel zurück (via Twitter).

Der Slide-Cancel ist eine Movement-Technik, mit der Spieler in CoD von einem Taktik-Sprint in einen Slide übergingen, den Slide dann zu unterbrachen, um anschließend sofort weiter zu sprinten. Der schnellere Taktik-Sprint wurde dadurch zurückgesetzt.

In Call of Duty MW2 wurde der Slide-Cancel allerdings entfernt und war nicht mehr möglich. Einige Spieler vermissten ihre Technik, andere wurden kreativ und fanden einen neuen Trick:

CoD MW2: „Slide-Canceling“ war gestern – „Snaking“ ist der neue Movement-Trick der Profis