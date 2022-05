Mit einer neuen Handheld-Konsole könnt ihr eure Lieblingsspiele aus einer Zeit zocken, als ihr noch 20 Jahre jünger wart

Solltet ihr also in eurer Vergangenheit schwelgen und die Zeit der frühen 2000er wieder auferstehen lassen wollen, dann könnte der Odin Pro als Basis für Emulatoren gut geeignet sein.

In seinem Kurztest hat er sowohl Spiele für N64, die PS2 als auch für den Dreamcast ausprobiert. Die Spiele liefen alle flüssig und mit einer stabilen Framerate, aber nicht völlig problemlos. So hatte etwa Spider Man 2 von der PS2 mit grafischen Glitches zu kämpfen. GoldenEye aus Zeiten des N64 spielte sich mit dem Controller des Odin Pro auch etwas seltsam.

Was ist ein Emulator? Ein Emulator stellt eine Art virtuelles Betriebssystem bereit. Auf diese Weise könnt ihr Spiele oder Software ausführen, die mit dem eigentlichen OS nicht kompatibel ist. So könnt ihr auf Windows etwa PlayStation-Spiele zocken. Emulatoren sind legal, die genutzte Software ist es häufig nicht – vor allem dann nicht, wenn ihr die Spiele gar nicht besitzt.

Was ist die Besonderheit? Über den Google PlayStore könnt ihr euch bequem verschiedene Emulatoren herunterladen und installieren. Wie gut die Emulatoren auf dem Odin Pro laufen, zeigt etwa John Walker, der für das News-Magazin Kotaku schreibt (via kotaku.com ).

An wen richtet sich das Gerät? Der Odin Pro ist klar kein Ersatz für einen Gaming-PC. Dafür schränkt euch Android zu sehr ein. Solltet ihr aber nach einem Gerät suchen, mit dem ihr Streaming-Dienste wie dem Game Pass oder GeForce Now nutzen könnt, dann könnte der Odin Pro ein Geheimtipp werden.

