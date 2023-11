Wer ist Verna in der Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ auf Netflix?

In der Mini-Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ (The Fall of the House of Usher) auf Netflix spielt die geheimnisvolle Figur Verna eine Schlüsselrolle. Fans rätseln, wer die mysteriöse Frau ist, die Carla Gugino so meisterhaft darstellt. Ist sie eine Dämonin, eine Dienerin Satans, der Tod oder Teufel?

Spoilerwarnung: Der Artikel nimmt einige Informationen über Verna sowie die Ereignisse der Serie vorweg. Wenn ihr Der Untergang des Hauses Usher noch nicht ganz gesehen habt und euch überraschen lassen wollt, dann solltet ihr nicht weiterlesen.

Welche Rolle erfüllt Verna in der Serie?

Die Figur Verna ist eine nicht alternde, unsterbliche Gestaltwandlerin, die den Ushers in der Serie begegnet. Sie löst bei allen Geschwistern Ereignisse aus, die zu deren Tod führen oder begegnet den Charakteren, wie Prospero, zumindest unmittelbar vor deren Ende.

Sie kann menschliche und tierische Formen annehmen: So erscheint sie als Rabe, Katze, Schimpanse und als verschiedene Frauen. In einer dieser Frauen-Formen ist sie eine Barkeeperin, die Roderick und Madeline User in einem Raum „außerhalb von Zeit und Raum“ einen schicksalshaften Deal anbietet.

Dabei ist ihr Name „Verna“ ein Anagramm von „Raven“, dem englischen Wort für Rabe. Immer wieder wird sie mit dem Tier innerhalb der Serie assoziiert.

Ist Verna der Teufel oder eine Dienerin Satans? Nach einer beliebten Fan-Theorie soll Verna, eine „Dienerin des Satans“ darstellen, weil sie in einer Szene sagt, dass Raben in manchen Kulturen so gesehen werden.

Diese Theorie scheint aber nicht zu der Figur zu passen. Denn die ist ausdrücklich nicht böse. Das kann man etwa daran sehen, dass sie Figuren wie Camille vor ihrem Schicksal warnt und auch Lenore nur widerwillig zu sich nimmt.

Als Gnadenakt eröffnet sie Lenores vor deren Tod sogar, was ihre Mutter in Lenores Namen alles Gutes für die Welt tun wird.

Der Untergang des Hauses Usher: Das sagt Gugino über ihre Rolle als Verna

Wer ist Verna dann? Die Schauspielerin Carla Gugino löst diese Frage selbst in einem kurzen Clip auf (via youtube):

„Sie ist nicht der Teufel, sie ist nicht einmal böse. […] Sie ist kein Mensch. Sie ist die Vollstreckerin des Schicksals, des Karmas.“

Gugino sagt, ihre Figur begegne Menschen unmittelbar vor deren Tod und biete jeder Person „die ehrlichste Unterhaltung an“, die sie in ihrem Leben je führen wird.

Leute mit viel Macht hätten die Möglichkeit, Gutes oder Schlechtes zu tun. Verna biete ihnen die Gelegenheit, sich anders zu entscheiden.

Das ist das Spannende an ihrer Figur: Letztlich wissen wir, dass nach dem „Deal“, den Roderick und Madeline Usher am Silvesterabend 1980 schlossen, die ganze Blutlinie von Usher dem Untergang geweiht ist, sobald sich das Leben von Roderick auf natürlichem Weg dem Ende neigt.

Aber Verna entscheidet aufgrund des Verhaltens der Figuren darüber, wie die Ushers ums Leben kommen. Dabei strebt Verna nicht unbedingt den schlimmsten Ausgang an.

So warnt sie Camille, sie müsse nicht diesen Weg gehen, der dazu führt, dass sie grausam zerfleischt wird. Auch Frederick eröffnet sie, dass er einen leichten Tod hätte haben können, wenn er sich nicht dazu entschlossen hätte, seine Frau zu quälen. Weil er das aber doch getan hat, bekommt er den grausamen Tod durch das langsam herabsinkende Eisen-Pendel, das ihn halbiert.

Lenore aber, die offenbar nicht Falsches in ihrem Leben getan hat, muss trotzdem sterben, weil das ihr Schicksal ist, das vor 43 Jahren besiegelt wurde, und Verna ist die ausführende Hand ihres Schicksals. Sie ist das, was Menschen gebührt, das lebendig gewordene Karma.

Verna stellt im Gespräch mit Lenore klar, sie hat nicht die Macht das Schicksal von Lenore zu ändern. Sie erfüllt “nur ihren Job.” Aber zumindest gewährt Verna Lenore einen leichten Tod.

Mehr zur Serie:

