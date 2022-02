Ende Februar könnt ihr das Steam Deck kaufen. Mittlerweile kennen wir auch Spiele, welche auf dem Steam Deck funktionieren. Einige Multiplayer-Spiele sollen offiziell aber nicht laufen. MeinMMO erklärt, welche das sind.

Was ist das Steam Deck? Das Steam Deck ist ein Gaming-PC im Handheld-Format. Ihr könnt mit dem Gerät Steam-Spiele direkt auf der Couch zocken. Das Steam Deck hat Ähnlichkeiten mit der Nintendo Switch, spricht aber eine ganz andere Zielgruppe an.

Wer sich jetzt das Steam Deck für die täglichen Multiplayer-Runden kaufen möchte, der sollte sich das vielleicht noch mal überlegen. Denn Valve, der Entwickler hinter dem Steam Deck, prüft seit einiger Zeit Spiele und ob diese auf dem Steam Deck laufen. Und etliche Multiplayer-Titel funktionieren bisher nicht.

Denn Valve setzt für sein Steam Deck nicht auf Windows, sondern auf ein Betriebssystem namens SteamOS. Das hatte nach der Ankündigung für Diskussionen gesorgt, was man auf dem Gerät überhaupt zocken kann.

Valve testet, ob Spiele auf dem Steam Deck funktionieren

Was bedeutet „Verifiziert für Steam Deck“? Valve prüft momentan, ob und welche Spiele mit dem Steam Deck funktionieren. Valve hatte in einem Gespräch auch noch mal bestätigt, dass in Zukunft alle Spiele auf dem Steam Deck laufen sollen.

Dabei geht Valve erst einmal davon aus, dass ihr Steam OS auf dem Steam Deck installiert lasst. Diese Liste wird stetig erweitert und es gibt vier Stufen in Valves Prüf-System:

Verifiziert: das bedeutet, die Spiele funktionieren sehr gut

das bedeutet, die Spiele funktionieren sehr gut Spielbar: das heißt, dass ihr möglicherweise selbst Einstellungen vornehmen müsst

das heißt, dass ihr möglicherweise selbst Einstellungen vornehmen müsst Nicht unterstützt: diese Spiele laufen nicht auf dem Steam Deck

diese Spiele laufen nicht auf dem Steam Deck Unbekannt: Valve hat die Spiele noch nicht überprüft, werden aber in Zukunft getestet.

Wichtig ist aber auch, dass es sich nicht um ein starres System handelt. Spiele können auch von Verifiziert wieder auf Spielbar wechseln, wennn Entwickler etwa die Engine wechseln oder auf einen neuen Kopierschutz setzen.

Bisher gehören vor allem einige Multiplayer-Spiele zu den Games, die aktuell nicht auf dem Steam Deck laufen.

36 Multiplayer-Spiele, die aktuell nicht auf dem Steam Deck laufen

Warum funktionieren die Spiele nicht? Bei allen Titeln gibt es die Anmerkung „This product’s anti-cheat is not configured to support Steam Deck.“ Das bedeutet so viel wie, dass Anti-Cheat nicht funktioniert und damit das Spiel nicht startet. Anti-Cheat ist jedoch für viele Multiplayer-Spiele Voraussetzung, um etwa Betrüger erkennen zu können.

Steam Deck setzt auf Steam OS als Betriebssystem. Dabei handelt es sich nicht um Windows, sondern um ein Linux-Betriebssystem. Damit gibt es für Spiele ein paar Einschränkungen, die es unter Windows nicht gibt. Anti-Cheat-Programme haben Probleme mit Linux. Falls ihr euch für SteamOS interessiert, findet ihr in unserem Artikel auf MeinMMO weitere Informationen dazu:

Steam Deck setzt auf SteamOS als Betriebssystem – doch was ist das überhaupt?

Ob und wann Valve hier in Zukunft eine Lösung findet, können wir euch nicht sagen. Valve hatte jedoch erklärt, dass man sich um die Probleme kümmern wolle.

Welche Spiele laufen nicht? Folgende Mutliplayer-Titel laufen aktuell nicht auf dem Steam Deck (Stand 11. Februar 2022). Wir updaten die Liste regelmäßig für euch. Die Spiele sind alphabetisch sortiert, wenn ihr ein bestimmtes Spiel sucht.

Arche Age: Unchained

Black Squad

Black Desert

Bless Unleashed

Back 4 Blood

Closers

Conan Exiles

Crossout

Deadside

Dead by Daylight

Digimon Masters Online

Dragon Ball FighterZ

Friday the 13th: The Game

For Honor

Fall Guys: Ultimate Knockout

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection

Hunt: Showdown

Hell Let Loose

Insurgency

Lemnis Gate

Last Oasis

New World

Naraka: Bladepoint

Outriders

PlanetSide 2

Predator: Hunting Grounds

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Rogue Company

Soulworker

Scavengers

Tom Clancy´s Rainbow Six Siege

The Crew 2

Watch Dogs 2

Warhammer: Vermintide 2

Z1 Battle Royale

Alternativ könnt ihr natürlich auch Windows auf dem Steam Deck installieren. Auf diese Weise dürften auch alle anderen Spiele funktionieren. Das gilt jedoch nur für diejenigen unter euch, die den Aufwand nicht scheuen und ein neues Betriebssystem installieren wollen und können.

Alternativen zum Steam Deck: Ihr fühlt euch durch SteamOS zu stark eingeschränkt oder habt keine Lust, Windows zu installieren? Neben dem Steam Deck gibt es weitere Handheld-Konsolen, mit denen ihr ebenfalls unterwegs zocken könnt.

Wir von MeinMMO stellen euch eine handvoll Alternativen zum Steam Deck vor, die ihr auch bereits kaufen könnt: Steam Deck: Das sind die 4 spannendsten Alternativen 2021