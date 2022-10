Neues Multiplayer-Game zu Dragonball erscheint morgen, sieht aus wie Dead by Daylight

Morgen, am 14. Oktober, steht der Release von „Dragonball: The Breakers“ an. Dabei handelt es sich aber nicht wie gewohnt um ein Fighting-Game in der Dragonball-Welt, sondern einen asymmetrischen Multiplayer.

Wann erscheint Dragonball: The Breakers? Das offizielle Release-Datum des neuen Dragonball-Spiels ist der 14.10.2022. Es wurde erstmals im November 2021 angekündigt.

Das Spiel erscheint für PC, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Es ist auch mit der PS5 und der Xbox Series X | S kompatibel, es gibt bislang aber keine eigene Version dafür.

Der Launch steht damit unmittelbar bevor. Damit ihr einen Eindruck von dem Spiel bekommt, findet ihr hier den neuen Trailer zu The Breakers:

Mit Normalos vor Dragonball-Schurken flüchten

Das erwartet euch im Spiel: Die Welt von Dragonball ist bekannt für ihre übermächtigen Figuren wie Son Goku oder Vegeta, aber auch Schurken wie Freezer, Boo und Cell.

Die letzteren nehmen auch einen wichtigen Teil in „The Breakers“ ein. Jeweils einer von ihnen fungiert nämlich als „Räuber“ in einer Spielrunde und sieht sich 7 Figuren gegenüber, die vor ihm flüchten müssen.

Bei diesen „Survivors“ handelt es sich aber nicht um starke Saiyajin, sondern Figuren wie das Schweinchen Oolong, Bulma, den Farmer oder selbst erstellte Charaktere.

Es geht also nicht in den Zweikampf, sondern in ein Rennen um das nackte Überleben – ganz ähnlich wie in Dead by Daylight, wo man als Überlebender versucht, grausigen Killern zu entkommen.

In einer Runde spielen also insgesamt 8 Spieler mit – ein mächtiger Räuber und 7 „Normalos“. Beide Seiten können dabei auf unterschiedliche Fähigkeiten setzen.

Das können Zivilisten: Ihr könnt eure eigenen Zivilisten erstellen und versucht, die „Superzeitmaschine“ zu erreichen, um zu entkommen, bevor Freezer, Cell oder Boo euch den Garaus machen. Dafür müssen Spieler Kraftschlüssel sammeln und das Startsystem der Maschine verteidigen, um am Ende weg zu kommen.

Konfrontationen solltet ihr als Zivilist vermeiden

Man kann außerdem Gadgets und Fähigkeiten nutzen, um sich zur Wehr zu setzen. So kann man den Räuber beispielsweise mit einer Sonnenfaust blenden, oder „Transphären“ und die „Drachenverwandlung“ nutzen, um Fähigkeiten wie Son Gokus Kamehame-Ha auf die Räuber abzufeuern.

Meist befindet man sich aber eher auf der Flucht. Da kann man dann auf verschiedene Fahrzeuge und den Kletterhaken setzen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Tarnmechanik – sodass man beispielsweise wie eine Vase aussieht, die der Räuber nicht erkennt.

Was können Räuber? Die drei Räuber sind viel, viel mächtiger als die Zivilisten. Sie haben mehrere Entwicklungsstufen. Wie im Manga und Anime, und haben das Ziel, die Zivilisten zu vernichten. Erreicht man neue Formen, kann man sogar ganze Gebiete der Map dem Erdboden gleich machen.

Energie-Angriffe aus der Luft gehören zur Tagesordnung

Außerdem können die Räuber das Startsystem der Superzeitmaschine zerstören. Dann müssen die Zivilisten versuchen, einzelne Fluchtmaschinen über Leuchtsignale zu rufen.

Ihr wollt einen genaueren Einblick? Normalerweise setzt die Dragonball-Marke auf Kampfspiele wie Budokai, Xenoverse oder FighterZ. Mit „The Breakers“ wird mal ein ganz anderer Ansatz gewählt.

Wenn ihr einen genauen Überblick des Spiels bekommen wollt, findet ihr hier den MeinMMO-Test zur geschlossenen Beta von Dragonball: The Breakers.