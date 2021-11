Neues Multiplayer-Game zu Dragon Ball kommt – Erinnert seltsamerweise an Dead by Daylight

Publisher Bandai Namco hat ein neues Multiplayer-Game angekündigt – Dragon Ball: The Breakers (PC,Xbox One, PS4, Switch). Diesmal ist es jedoch ganz anders als die anderen Spiele von Dragon Ball. MeinMMO verrät euch, was dahintersteckt.

Bandai Namco hat heute überraschenderweise einen Trailer zu einem neuen Spiel von Dragon Ball veröffentlicht. Dahinter stecken wieder die Entwickler von DIMPS, die auch schon für Vorgänger-Titel, wie Xenoverse, Budokai 3 oder Burst Limit verantwortlich waren.

Wann und für welche Konsolen erscheint das Spiel? Dragon Ball: The Breakers soll das neue asymmetrische Action-Game heißen und erscheint im Jahre 2022 für PC, PS4, Xbox One und Switch. Auffällig dabei ist, dass hier explizit nur die Last-Gen-Konsolen genannt werden. Ein Release für Xbox Series oder PS5 ist derzeit noch nicht bekannt (via bandainamco.com).

Ein genaues Datum wurde dabei zwar nicht genannt, jedoch soll es bald eine Open Beta zum Testen geben. Dies kündigte Bandai Namco in ihrem Trailer an.

Dieses „Dragon Ball“-Spiel wird kein Fighting-, sondern Survival-Game

Dragon Ball: The Breakers wird ganz anders als seine Vorgänger: Sonst musste man sich im Online-Multiplayer gegeneinander bekämpfen, nun soll man miteinander oder alleine überleben – ähnlich wie beim Spiel Dead by Daylight.

Ihr befindet euch mit 6 weiteren Spielern, aufgrund eines Zeitphänomens, in einer Welt, wo ihr als Zivilisten vor einem Räuber fliehen müsst. Ziel des Spiels ist es alleine oder miteinander eine Zeitkapsel zu finden und mit ihr aus diesem Zeitraum in eure normale Welt zu fliehen.

Alle Spieler müssen sich dafür auf einer großen Map mit verschiedensten Gebieten verstecken und strategisch vorgehen, um dem Räuber zu entkommen.

Was können die Räuber? Räuber haben die Fähigkeit unglaubliche Kräfte einzusetzen, um Zivilisten aufzuspüren und zu vernichten. Die Räuber können sich während ihrer Jagd weiterentwickeln und ihre Stärke ausbauen, ähnlich wie im Multiplayer-Shooter Evolve.

Die Jäger kommen als ikonische Charaktere in Dragon Ball: The Breakers und ihr könnt euch einen von ihnen aussuchen:

Boo (im Titelbild rechts)

Cell (im Titelbild links)

Freezer (mittig im Titelbild)

Alle drei eignen sich perfekt für die besagten Weiterentwicklungen, da sie auch im Anime und Manga verschiedene Formen erreicht haben.

Welche Fähigkeiten die Räuber genau haben, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Im Trailer kann man nur die Attacke „Kame-Hame-Ha“ sehen und dass Cell typischerweise die Zivilisten mit seinem Schwanz aufsaugen kann.

Was können die Zivilisten? Zivilisten erhalten einzigartige Power-Ups und Gegenstände, um sich gegen den Räuber behaupten zu können. Darunter fallen Dinge, wie

Fahrzeuge,

Waffen

und Kletterhaken.

Die normalen Bürger erscheinen in Form von bekannten Charakteren wie Bulma oder dem Schweinchen Oolong.

Zivilisten und Räuber haben beide die Möglichkeit sich, in Form von Skins, individuell zu gestalten. Außerdem können sie ihre eigenen Entwicklungspfade und Skills wählen und freischalten.

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen

Keiner hat Dragon Ball: Breakers kommen sehen und dementsprechend fallen die Reaktionen deutlich gemischt aus. Während die einen noch komplett verwirrt von der neuen Art sind, hypen oder meckern die anderen im Kommentarbereich des Trailers schon drauf los (via YouTube):

bronze player sagt dazu: „Das ist anders, ich bin nicht sicher, wie ich darüber denken soll, aber ich bin glücklich, dass sie neue Dinge mit dem Franchise probieren.“

Prof. JermZ ist total überrascht: „Dragon Ball X Dead by Daylight ist etwas, was ich in Millionen von Jahren niemals kommen gesehen habe.“

Auch Just a normal Weeb meint: „Endlich etwas anderes, als immer nur die gleiche Story immer wieder erleben.“

Zenon Dreadblaze sieht es eher kritisch: „Wahrscheinlich hole ich mir das nicht. Es ist nur ein Verstecken-und-Finden-Game. Ich bin nicht sicher, ob ich davon begeistert genug bin.“

Wieder andere sind traurig, dass sie für dieses Spiel wohl auf ein normales Dragon-Ball-Fighting-Game verzichten und etwas länger drauf warten müssen. Sie haben auf Budokai Tenkaichi 4 oder Raging Blast 3 gehofft.

Was denkt ihr über das neue Spiel Dragon Ball: The Breakers? Werdet ihr das Game mal antesten oder sagt euch das gar nicht zu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.