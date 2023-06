James „MrBeast“ Donaldson ist der größte YouTuber der Welt und bekannt für seine wohltätigen Projekte. In einer Show sagte er nun, keinen angemessenen Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben zu haben. Er empfehle niemandem, so zu sein, wie er.

Regelmäßiger Content erfordert viel Arbeit. In einer YouTube-Show sprach MrBeast am 27. Juni über seine Herangehensweise als Content Creator. Dort sagt er „Ich investiere jeden Penny, den ich verdiene. Ich arbeite jede Stunde, in der ich wach bin. […] Ich mache das seit 14 Jahren (via YouTube ab 42:30).“

Auf Twitch ist MrBeast allerdings nicht aktiv. Dort war stattdessen Ninja eine Zeit lang der größte Streamer:

„Ich habe kein Leben“

Er merkt an, dass es „menschlich unmöglich“ sei, das, was er macht, noch besser zu machen. Er sagt: „Wenn ich glaube, dass jemand besser ist als ich, werde ich noch weniger schlafen, damit ich noch mehr arbeiten kann.“

Einer der beiden Fragesteller des Kanals „Colin and Samir“ stellt fest, dass die „Eintrittsbarriere“, um ein „MrBeast sein zu können“, sehr hoch liege. Darauf antwortet MrBeast:

Ja, weil ich „all in“ gehe, ich bin crazy. Leute sollten nicht ich sein. Ich habe kein Leben. Ich habe keine Work-Life-Balance. Meine Persönlichkeit, meine Seele ist es, die bestmöglichen Videos zu machen und meine Fans bestmöglich zu unterhalten. Das ist, warum ich auf diesem Planeten existiere. […] Ich empfehle das nicht. Ihr solltet eine Work-Life-Balance haben. Ihr solltet nicht euer ganzes Leben dieser einen Sache widmen. Geht und habt Spaß. Ich bin oft unglücklich. Ich habe alle paar Wochen einen mentalen Zusammenbruch, weil ich mich selbst so sehr unter Druck setze. MrBeast via YouTube (43:00)

Was sagt er zu dem Druck? Während MrBeast über die fehlende Work-Life-Balance berichtet, lacht er. Es wirkt, als sei er stolz auf seinen Erfolg, auch wenn dieser mit enorm viel Arbeit verbunden ist. Er sei fokussiert auf seine Ziele. Er wisse, dass die Leute dranbleiben und zuschauen werden.

Vor einem Absturz habe er keine Angst. Er habe „keine Angst vor irgendwas“, sagt MrBeast in dem Video. „Ich hab keine Ahnung, was andere machen, es ist mir egal. Ich mache mein Ding und ich werde mein Bestes geben, es so gut wie möglich zu machen.“

Auf die Frage, ob er einen Wettbewerbsdrang verspüre, sagt MrBeast lachend: „Oh, das wäre großartig. Wenn jemand Videos, wisst ihr, auf meinem Level machen würde, oder besser, und Leute sagen würden: Dieser Typ ist besser als MrBeast, ich würde außer Kontrolle geraten, das wäre crazy.“

Erst kürzlich reagierte MrBeast auf ein Video, das behauptete, der YouTuber würde bald sterben:

MrBeast stellt YouTuber bloß, der ein Video zu seinem Tod gemacht hat