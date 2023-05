Superreicher YouTuber kauft Häuser für all seine Mitarbeiter, kriegt trotzdem Nörgelei ab: „Firmenstädte sind schlecht“

MrBeast antortet auf die Kritik: „Nur ich könnte dafür gecancelt werden, dass ich Menschen eine Wohnung gebe, an die keine Bedingungen geknüpft sind. All diese Firmenstadt-Tweets ergeben keinen Sinn, ich habe nur einigen Leuten geholfen.“

Was antwortet MrBeast auf die Kritik? Auf Twitter antwortet der YouTuber am 11. Mai 2023 auf einen Kommentar von @umeprobdupree. Der User schrieb: „Was für ein netter Mann, ein CEO, der Häuser kauft und Wohnviertel für die Familien seiner Mitarbeiter schafft, hat sicherlich keine historische Relevanz oder einen historischen Hintergrund.“

Gentrifizierung meint die Verdrängung von einkommensschwächeren Personen durch Wohlhabendere in der Innenstadt und bezeichnet damit einen Aspekt von sozialer Ungleichheit im Bereich der Wohnungsmärkte (via Bundeszentrale für politische Bildung

Wie reagiert die Community? MrBeast spaltet mit seiner Aktion die Meinungen der Community. Viele Twitter-User reagieren negativ auf die Neuigkeiten von MrBeasts Kauf. So schreibt etwa @XBrittanyDukeX: „Firmenstädte sind schlecht, weil er jetzt alles in ihrem Leben kontrolliert, ob sie es merken oder nicht. Als Nächstes wird er einen ganzen Staat für alle seine Follower kaufen. “

MrBeast kaufte wohl Häuser innerhalb einer Nachbarschaft. Laut Angaben der New York Post sollen sich die Immobilien in Greenville, North Carolina befinden.

Vor kurzem investierte der reiche YouTuber in ein weiteres gewaltiges Projekt und vor kaufte mehrere Immobilien für seine Angestellten. Einigen Twitter-Usern gefiel das aber so gar nicht.

