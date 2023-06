„Gar nicht gewusst, dass ich in 3 Jahren sterbe“ – YouTuber MrBeast kritisiert Videos über seinen eigenen Tod

Der 25-jährige Amerikaner Jimmy Donaldson ist als MrBeast die Einzelperson mit den meisten Abonnenten auf YouTube. Seinen Namen nutzen einige andere Content Creator, um damit ihre Reichweite zu vergrößern – das passt MrBeast überhaupt nicht.

Was sind das für Videos? Am 19. Juni 2023 teilte MrBeast ein Video, in dem der YouTuber Bolo über die Krankheit des 25-Jährigen spricht. MrBeast leidet an Morbus Crohn, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, die sich durch heftige Bauchkrämpfe und Verdauungsbeschwerden äußert.

Das Video trägt den Titel: “MrBeasts Krankheit ist schlimmer, als ihr denkt”. Das Thumbnail ziert ein Foto von MrBeast sowie ein vermeintlicher Tweet des 25-Jährigen, in dem er schreibt, er werde in 3 Jahren tot sein.

In dem Video spricht Bolo über die Schwierigkeiten damit, mit der Krankheit zu leben und behauptet, sie sei äußerst gefährlich für sein Leben. Die Krankheit sei nicht nur unglaublich schmerzhaft, sondern würde das Leben von MrBeast auch noch um ungefähr 6 Jahre verkürzen, so der YouTuber.

Die Inhalte von MrBeast bestehen zumeist aus groß angelegten und kostspieligen Aktionen. Seine Anfänge auf YouTube machte er jedoch wie viele Content Creator mit Let’s Plays, insbesondere zu Mincecraft.

MrBeast beschwert sich, dass Leute Tweets von ihm fälschen

Was hat MrBeast dazu zu sagen? Der Content Creator bedankt sich zynisch: Ohne dieses Video hätte er gar nicht gewusst, dass er in 3 Jahren sterben würde. In einem Folge-Tweet fordert er dazu auf, den Trend zu beenden, gefälschte Posts von ihm für Thumbnails zu verwenden.

Viele Nutzer pflichten MrBeast bei, entweder unter den Kommentaren zu seinem Tweet oder unter dem besagten YouTube-Video. Tatsächlich gibt es mehrere Tweets und Videos, die sich um den vermeintlichen Tod des Influencers drehen.

Das scheint jedoch nicht das Einzige zu sein, was MrBeast derzeit an der Video-Plattform stört. So schreibt er in einem weiteren Tweet vom 19. Juni, er bereue es manchmal, sein ganzes Wissen über YouTube geteilt zu haben.

Er habe gedacht, Menschen würden das Wissen nutzen, um sich inspirieren zu lassen und innovative Inhalte zu erstellen, stattdessen wimmle es von “MrBeast-Klonen” (via Twitter).

Was ist das eigentlich für ein YouTuber? MrBeast ist seit November 2022 offiziell die Einzelperson mit den meisten Abonnenten auf YouTube. Damit löste er den damaligen König von Twitch, PewDiePie, ab.

Seine Inhalte sind eine Mischung aus gemeinnützigen Aktionen und teuren Stunts: So bezahlte er etwa eine wichtige Augen-Operation für 1.000 Menschen oder verglich eine „Super Yacht“ für 1 Milliarde Dollar mit einem 1-Dollar-Boot.