Ein vorbestrafter YouTuber veralbert die DFB-Elf: Riskiert er mit dem Prank seine Freiheit? – Ein Experte meldet sich zu Wort

Was dem YouTuber zugute kommen könnte: Kopien von Urkunden fielen in eine rechtliche Grauzone, da sie eigentlich keine rechtskräftigen Dokumente seien. Zudem könne sich Solmecke nicht vorstellen, dass Anzeige erstattet werde, da die Aktion keine negativen Folgen für die Beteiligten nach sich gezogen hätte.

Das hält ihn aber nicht davon ab, weiter an neuen Projekten zu arbeiten, bei denen er sich in rechtlichen Grauzonen bewegen muss. So auch bei seinem neusten Prank, bei dem er den gesamten DFB an der Nase herumführt.

Das ist YouTuber Marvin Wildhage : Wildhage ist dafür bekannt, das auszuprobieren, wofür andere nicht den Mut besitzen, oder die Verrücktheit. So legte er sich schon mehrmals mit verschiedensten Meinungsmachern aus dem Internet an: 27-Jähriger legt Influencer mit Esoterik-Shop rein

Der YouTuber Marvin Wildhage versucht das, was alle Fußball-Fans wollen: Einmal im Leben mit seinen Idolen auf dem Rasen stehen . Dafür muss der Journalist bis an die Grenzen des Erlaubten und darüber hinaus gehen. Und das nicht zum ersten Mal. Könnten ihm jetzt rechtliche Konsequenzen drohen? Ein Rechtsexperte gibt seine Meinung ab.

