Ein neues MMORPG ist diese Woche auf Steam gestartet

In der Woche vom 22. bis zum 28. November ist Mortal Online 2 auf Steam erschienen. Außerdem haben wir etliche News rund um WoW, New World und weitere MMORPGs geschrieben. Wir haben sie in diesem Wochenrückblick für euch gesammelt.

Was war das Highlight der Woche?

Der Aufreger der Woche: In New World kam es zu einem Rollback, weil einige Spieler zu viel Gold erhalten hatten. Nach dem Rollback kam es zu einem weiteren Problem, denn einige Spieler vermissen nun Items, die sie aber erst später zurückbekommen sollen.

Die Diskussion der Woche: Ist New World noch zu retten? Wir von MeinMMO blicken im neusten Podcast auf die ersten 2 Monate zurück und besprechen, was das Spiel in der Zukunft unbedingt braucht:

Wenige Spieler bei WoW, großes Rework bei Black Desert

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das Sandbox-Spiel Profane hat neue Details zum Wetter-System, und wie dies die Kämpfe beeinflussen soll, verraten (via Twitter).

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare hier bei MeinMMO und diskutiert mit uns.