MMORPG Runescape unterhält Spieler stundenlang mit der Jagd nach nutzlosen Hüten

Das steckt dahinter: Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die neuen Hüte wirklich wertvoll werden, weil jeder damit rechnet. Die ursprünglichen Hüte sind ja so wertvoll, weil nur wenige auf die Idee kamen, sowas könnte mal wertvoll sein und die Hüte irgendwo eingelagert haben. Heute weiß man, dass solche limitierten Event-Items an Wert gewinnen, daher werden viele ihre Hüte aufheben – und die werden dann relativ wertlos bleiben.

Wie der Entwickler Jagex erklärt sollten die Hüte „wertlos und wegwerfbar“ sein. Es gab keinerlei Vorteil, so einen Hut zu tragen. Viele Spieler hätten ihre Hüte nach dem Event auch vernichtet. Aber weil Jagex 2002 keine Hüte mehr verschenkte und auch nie wieder danach, wurden die Hüte so begehrten Sammelobjekten: Sie zeigten an, dass jemand schon seit Jahren Runescape spielt.

Im MMORPG Runescape sind jetzt goldene Party-Hüte aufgetaucht, die man relativ aufwändig farmen muss. Eigentlich sind diese Hüte völlig nutzlos, in Zukunft könnten sie aber wertvoll werden. Denn vor 20 Jahren gab es schon mal solche Hüte, die sind jetzt Milliarden an Gold wert.

