RISE ist ein neues MMORPG, das vom koreanischen Studio NXN entwickelt wird. Es setzt auf ein düsteres Setting, das an The Witcher erinnert. Dabei soll es sich spezifisch an das westliche Publikum richten und für PC, Konsolen und Mobile erscheinen.

Was ist das für ein Spiel? RISE, nicht zu verwechseln mit Rise Online, wird ein neues Next-Gen-MMORPG in der Unreal Engine, das viel wert auf Realismus legt. Für die Charaktere wird deshalb Motion-Capturing eingesetzt, was der Entwickler NXN auf seiner Webseite betont.

Wir wissen bereits aus einem Prolog-Trailer, dass die Story eine wichtige Rolle spielen soll. Ein neuer Trailer mit Gameplay-Inhalten (ab Sekunde 47) zeigt nun jedoch actionreiche Kämpfe, Sprünge, Schleichen und das Laufen auf engen Felsvorsprüngen.

Außerdem gibt der Trailer einen erneuten Eindruck vom düsteren Setting, in dem RISE spielt. Der gezeigte Charakter wird dabei als einsamer Reisender mit einem Pferd dargestellt. Das erinnert stark an The Witcher, ähnlich wie das neue MMORPG Crimson Desert mit Game of Thrones kokettiert.

Wann erscheint das Spiel? RISE soll schon 2021 in Korea erscheinen. Wann genau der weltweite Release stattfindet, ist bisher nicht bekannt.

Allerdings betonten die Entwickler bereits, dass für westliche Spieler entwickelt werden soll. Es besteht also die Hoffnung auf einen zeitnahen Release.

Ein MMORPG voller Emotionen und Story

Welche Inhalte bietet RISE? Das neue MMORPG soll seinen Fokus auf die Geschichte legen. Diese soll sich realistisch anfühlen und für viele Emotionen bei den Spielern sorgen.

Zu den Inhalten wissen wir bereits folgendes:

Gruppen in RISE bestehend aus 5 Spielern

Gleichzeitig soll es jedoch große Schlachten mit vielen Spielern geben

Das MMORPG soll einige RTS-Elemente bekommen

Es wird PvP geben mit dem Ziel groß im E-Sports werden

Genauere Details zu den Inhalten gibt es derzeit noch nicht. Trotzdem klingt einiges vielversprechend, wie beispielsweise das Setting, der Realismus und der Eintritt in den E-Sports. Letzteres erhöht zumindest die Chance, dass das Spiel einen fairen Shop ohne Pay2Win bekommt.

Immer wieder zeigt RISE den einsamen Kämpfer auf oder neben seinem Pferd.

RISE ist bisher im Westen eher unbekannt. Doch neben diesem MMORPG befinden sich etliche weitere in Entwicklung. Die Aussichtsreichsten findet ihr hier:

