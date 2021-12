In einem neuen MMORPG sollt ihr 24 Stunden am Tag um Burgen kämpfen können – Sieht toll aus

In Südkorea hat der MMORPG-Riese Nexon mit „Project ER“ ein neues Online-Rollenspiel für PC und Mobile vorgestellt, in dem es „rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag“ möglich sein soll, Burgen zu besetzen oder zu verteidigen. Man will Belagerungs-Kampf populär machen. Ein erster Trailer zeigt 4 Klassen und sieht fantastisch aus.

Was ist das für ein Spiel?

Man weiß noch sehr wenig über „Project ER“ – es gibt nur ein YouTube-Video vom 5.8.2021. In der Woche hat Nexon eine ganze Reihe von Titeln vorgestellt, da sind die Spiele stellenweise untergegangen. Aber Project ER scheint sich als spannendsten Spiel aus der Flut an neuen Games herauszukristallisieren.

Project ER soll ein MMORPG werden, das mehr Entwickler beschäftigt als jedes andere Spiel in der Geschichte von Nexon. Nexon ist ein riesiges koreanisches Unternehmen, das etwa 9 Milliarden US-Dollar wert sein soll. Das Studio hatte vor allem mit dem MMORPG Maple Story einen riesigen Erfolg über viele Jahr – das bröckelt ihnen nach einem Skandal aber weg.

Es heißt, Project ER (Arbeitstitel) soll für PC und Mobile-Plattformen erscheinen. Ein Release-Datum gibt es noch nicht – es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis das Spiel erscheint.

Mann verliert an einem Tag 2,2 Milliarden $ wegen Bitcoin und MMORPG-Skandal

Das sieht man im ersten Trailer: Der einzige Trailer zum Spiel zeigt offenbar 4 Klassen des MMORPG in einem mittelalterlich-westlichen Look. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Klassen “genderlocked” sind:

ein männlicher Bogenschütze

ein männlicher Krieger mit Schwert und Schild

eine weibliche Schwertkämpferin mit Magie-Touch

eine weibliche, relativ leicht bekleidete Figur ohne Rüstung – könnte in Richtung Magierin oder Schurkin gehen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Neues MMORPG wirkt wie “Dark Age of Camelot trifft Mound & Blade”

Das ist der Claim des Spiels: Das Wenige, was man weiß, ist es, dass das Spiel „Belagerungskämpfe“ populär machen will. Es heißt, in anderen Spielen seien Kämpfe um Burgen nur für die Top-Spieler reserviert. In Project ER soll der Kampf um Festungen jedem offen stehen. Es werde ein Spiel, bei dem jeder eine Basis besetzen kann – das soll der End-Content werden.

Es heißt, es soll 24 Stunden am Tag möglich sein, Burgen zu besetzen und zu verteidigen. Es gibt riesige Schlachten in einer einzigen Spielwelt, ohne Grenzen. Man könne Schlachten genießen mit Kollisions-System und einzigartigen Boden-Features.

Das klingt, als gehe Project ER in Richtung „Dark Age of Camelot“ trifft „Mount & Blade“.

Die Herausstellung, dass Belagerungs-Kampf immer möglich ist, soll Project ER wohl von Spielen abgrenzen, in denen Belagerungs-Kämpfe nur zu bestimmten Zeiten, als besonderes Event, möglich ist.

Der erste Trailer sieht jedenfalls fantastisch aus. Man darf gespannt sein, was da noch kommt.

Zuletzt machte Nexon von sich reden, weil man gegen einen Privat-Server vorging:

MMORPG-Riese geht gegen Privat-Server vor – 336.777 € Strafe werden fällig