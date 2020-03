MMORPG Crowfall zeigt neue Klasse, sagt: Jetzt geht es wirklich bald los

Bald startet das PvP-MMORPG Crowfall in die Beta. Jeden Tag könnte es so weit sein. Zur Überbrückung stellen die Entwickler nun eine neue Klasse vor.

Wann startet die Beta von Crowfall? Das Team bei ArtCraft Entertainment erklärte, dass mit Release des Updates War of the Gods der letzte große Meilenstein vor dem Start des MMOPRGs erreicht sein wird. Im Grunde handelt es sich dabei also um die Beta, auch, wenn Crowfall einen Softlaunch durchführt und solche Begriffe im Grunde vermeidet.

J. Todd Coleman and Thomas Blair von ArtCraft Entertainment meinten in einem neuen Video, dass es jetzt jeden Tag so weit sein könnte. Der Release von War of the Gods steht unmittelbar bevor.

Bald ist es soweit!

Was muss noch erledigt werden? Laut den Entwicklern steht nur noch eine Liste mit Bugs an, die abgearbeitet werden muss. Jeden Tag fragt J. Todd Coleman, ob es heute so weit ist. Das Team steht also tatsächlich kurz davor, die Beta zu starten.

Wie wird die Beta starten? Sobald die Bugliste abgearbeitet ist, geht das Update erst auf dem Testserver live. Kurz darauf spielt das Team es aber schon auf die Live-Server.

Die Beta soll so gut wie alles beinhalten, was auch beim offiziellen Launch dabei ist, inklusive des Strategieparts und des Aufbaus einer Stadt.

Der Frostweaver ist eine vielseitige Klasse im MMORPG Crowfall.

Der Frostweaver – Eine vielseitige Klasse

Was hat das Team noch angekündigt? Neben der Bekanntgabe, dass die Beta kurz vor dem Start steht, stellten die Entwickler eine neue Klasse vor, den Frostweaver. Der Frostweaver nutzt Kältemagie, um Frostschaden zu machen und sich mit Eisschilden zu schützen.

Ihr könnt euren Frostweaver über die sogenannten Promotion-Klassen in bestimmte Richtungen entwickeln. So ist es beispielsweise möglich, einen Heiler aus ihm zu machen, der seine Frostmagie nutzt, um Gefährten zu heilen. Daneben ist es aber möglich, ihn mehr in die Kampfrichtung zu bringen. Dann kann er sogar Plattenrüstungen tragen.

Ein Frostweaver ist allerdings nie in der Lage Pets zu nutzen. Weitere Details zu dieser Klasse sollen noch folgen.

Wir stehen also kurz vor der Beta des MMORPGs Crowfall- Freut ihr euch schon darauf?