Düsteres MMORPG startet Beta, will euch mit Story und taktischen Kämpfen überzeugen

Das neue Oldschool-MMORPG Broken Ranks kommt aus Polen und startet bald in die nächste Beta. Geplant ist die zweite Open Beta für den September. Vor allem Fans von taktischen Kämpfen und einer umfangreichen Story sollten das MMORPG im Auge behalten.

Was ist das für ein Spiel? In dem MMORPG Broken Ranks schlüpft ihr in die Rolle eines Flüchtlings. Euer Reich, Taern, wurde von den Horden von Utoria überrannt und verwüstet. Zahllose Bewohner wurden ermordet oder versklavt, nur ihr und wenige andere konnten entkommen und sind nun heimatlos.

Im Verlauf der Geschichte lernt ihr mehr über die Hintergrundstory eures Charakters und der NPCs aus dem Spiel. Ihr kämpft als Freiheitskämpfer gegen die Invasoren von Utoria und müsst das zerschlagene Reich hinter euch vereinen, um es gemeinsam wiederaufzubauen.

Vor allem mit Kampfsystem und der Story möchten die polnischen Entwickler ihre zukünftigen Spieler überzeugen. In einer ersten Beta von Broken Ranks konnte man sich bereits das Spiel genauer ansehen. Nun folgt im September voraussichtlich die zweite Open Beta.

Taktische Kämpfe stellen eine Besonderheit unter den MMORPG dar

Wie laufen die Kämpfe ab? Die Kämpfe finden nicht auf der Hauptkarte statt, sondern stattdessen in einem eigenen Kampfbildschirm, wie man es etwa aus klassischen japanischen RPGs kennt.

Auf der Weltkarte lauft ihr in Echtzeit herum, doch wenn es zum Kampf kommt, schaltet das Spiel in einen speziellen Kampf-Modus. Das erinnert an Spiele wie Temtem, wo ihr ebenfalls in einen Kampf-Modus wechselt.

Die Kämpfe finden in solchen Bildschirmen statt. Ihr steuert euren Helden gegen feindliche Horden.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und ihr kämpft entweder allein, mit KI-Begleitern oder mit anderen menschlichen Spielern. In einer Runde habt ihr zehn Sekunden Zeit, um eure Aktionen zu planen. Dabei könnt ihr aus Fähigkeiten auswählen oder gegnerische Angriffe kontern.

Was bietet das Spiel sonst noch? Neben den taktischen Kämpfen will das Spiel auch jede Menge spannende Aufgaben mit Entscheidungsmöglichkeiten bieten.

Das Spiel selbst orientiert sich im Aufbau und nach den ersten Erfahrungen aus der ersten Beta eher an Oldschool-Spielen. Ihr seid entweder allein oder in einer Gruppe unterwegs und erkundet in isometrischer Perspektive Städte und Ruinen und bekämpft Gegner. Auch PvP soll es in Zukunft geben.

Wo kann man sich das Spiel runterladen? Herunterladen und anmelden könnt ihr euch direkt auf der offiziellen Website (via BrokenRanks.com). Die zweite Beta soll wie die erste Beta auf dem Windows-PC stattfinden, eine Android- und Mac-Version soll es in Zukunft ebenfalls geben.

Falls ihr bereits einen Account für Pride of Taern (ein weiteres Spiel der Entwickler) habt, dann könnt ihr diesen auch für Broken Ranks übernehmen.

Ein Steam-Release ist bisher noch nicht vorgesehen und auch eine deutsche Version gibt es bisher noch nicht. Die erste Open Beta war auf Englisch.

