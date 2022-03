Mit Glück könnt ihr bei Saturn heute eine PS5 kaufen

Wollt ihr unbedingt eine PS5 kaufen? Laut Gerüchten in den sozialen Medien soll Saturn noch heute PS5-Konsolen verkaufen. Tatsächlich ist mittlerweile der Drop gestartet! MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen für euch zusammen.

Ihr seid immer noch auf der Suche nach einer neuen PlayStation 5 und habt bisher noch keine erhalten? Heute könntet ihr bei Saturn nach langer Zeit endlich mal wieder eine sinnvolle Chance bekommen, eine der begehrten Konsolen zu kaufen. So lauten zumindest diverse Gerüchte, die derzeit in den sozialen Medien die Runde zu machen. Und tatsächlich scheint an diesen ausnahmsweise etwas dran zu sein!

Update: 28. März, 15:12 Uhr: Auch wenn es sehr nervig und zeitaufwendig ist, könnte sich Hartnäckigkeit wie bereits bei dem Drop von letzter Woche erneut lohnen. Bleibt also weiter dran!

Update: 28. März, 14:54 Uhr: Auch heute kommt es wieder zu größeren technischen Problemen seitens Saturn. Bislang wurden wohl noch kaum Konsolen verkauft.

Hier könnt ihr eine PS5 kaufen: Aktuell ist der Drop gestartet; ihr könnt also jetzt euer Glück bei Saturn versuchen und eine PS5 kaufen!

Bringt Ruhe und vor allem Geduld mit, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt. Wenn ihr nicht direkt eine PS5 bekommen habt, dann versucht es erneut. Häufig werden auch Konsolen wieder von Doppelbestellungen storniert und ihr bekommt noch einmal eine Chance.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 heute kaufen – Passt auf diese Händler auf

