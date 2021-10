Eine Umfrage zum Thema Gaming-Verhalten in den USA hat eine interessante Erkenntnis geliefert. Offenbar sind die meisten Spieler aus den Generationen der Millennials und Generation Z Fans von Mobile-Games auf Smartphones. Wie genau die Zahlen ausfallen, woran das liegen könnte und was das für das Gaming bedeutet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO!

Was ist das für eine Studie? Die Analyse-Firma Tapjoy (via Tapjoy), die sich mit Mobile-Games beschäftigt, hat einen Umfragebericht herausgegeben. Der befasste sich vor allem mit den Gaming-Gewohnheiten der aktuellen Eltern-Generation in den USA, also Millennials aus den Jahrgängen 1981 und 1996. Es wurden 5.498 Personen befragt.

Wie sind die Ergebnisse? Zusammengefasst kommt die Umfrage zu den folgenden Ergebnissen bei den primären Gaming-Plattformen der Millennials:

90 Prozent der Befragten spielen auf Smartphones

31 Prozent nutzen auch Konsolen und Handhelds

23 Prozent zocken am PC

Die Zahlen rühren daher, dass diverse Spieler durchaus mehrere Plattformen nutzen und nicht nach der alleinigen Plattform gefragt wurde.

Damit liegen sie laut der Studie recht nah am Gaming-Verhalten der nächsten Generation, den Jugendlichen von Genration Z.

Laut der Studie zocken 64 Prozent der in Frage kommenden Spieler zocken „sehr oft“ am Handy. Bei der Generation Z sind es 62 Prozent.

Woran liegt die große Verbreitung von Mobile-Games?

Was sind die Gründe? Die Verbreitung von Mobile-Games bei diesen beiden Generationen komme laut Tapjoy daher, dass Millennials wie auch Mitglieder der Generation Z beide sehr Technikaffin sind und Smartphones weit verbreitet sind und exzessiv genutzt werden.

Sie haben eine einzigartige Perspektive: Sie erinnern sich an das Leben vor dem Internet, können sich aber auch ein Leben ohne Internet nicht vorstellen. Und sie sind genauso technikaffin und abhängig von ihren mobilen Geräten wie die Generation Z, insbesondere wenn es um Spiele und Shopping geht. Lauren Baca, Senior Director of Marketing bei Tapjoy

Was wird gespielt? Besonders populär sind laut Tapjoy Free2Play-Spiele, die sie entweder in witzigen Werbebannern oder bei Freunden gesehen haben. Die beliebtesten Genres sind:

Action- und Adventure-Games

Puzzles und Match 3

Rollenspiele

Wort-Rätsel

Battle Royale

Gerade das letztere Genre ist mit Games wie CoD Mobile, Fortnite und PUBG Mobile sehr populär.

Wie spielt die Corona-Pandemie da rein? Die Corona-Pandemie scheint laut Tapjoy das Mobile-Gaming-Verhalten noch weiter verstärkt zu haben. 73 % der Befragten gaben an, dass sie aufgrund der Pandemie mehr Mobile-Games zocken. 59 % haben zum Zeitpunkt der Befragung neue Spiele-Apps heruntergeladen und 60 % behaupten, dass sie ihre neue Spielgewohnheit auch nach einem möglichen Abklingen der Pandemie so fortsetzen werden.

Zu dieser Millennial-Eltern-Generation gehört übrigens auch MeinMMO-Autor Jürgen Horn, der ebenfalls eine Vorliebe für Mobile-Games wie Moonlight-Sculptor oder das neue Marvel Future Revolution entwickelt hat. Denn für eine Runde am Handy muss man nicht extra ins Zimmer mit dem Rechner und kann dafür jederzeit und überall ein bisschen spielen, wenn gerade Zeit ist.

Was könnte das alles für die Zukunft bedeuten? Die hohe Beliebtheit von Mobile-Games lässt den Schluss zu, dass Spielen am Smartphone auch in der absehbaren Zukunft einen immer größer werdenden Anteil im Gaming einnehmen wird. Längst sind Mobile-Games nicht mehr ausschließlich Casual-Puzzle-Spielchen, sondern immer komplexer werdenden Grafik-Knaller, die kaum noch von Spielen auf Konsolen oder PC zu unterscheiden sind.

Dazu kommen auch immer besser fürs Gaming geeignete Smartphones, wie beispielsweise die neuen Falt-Phones, die mit besonders großen Bildschirmen auch mehr Spielkomfort bieten. Dazu kommen noch nützliche Gadgets, wie spezielle Controller, mit denen man ein gängiges Smartphone zu einer Art Switch machen kann.

Weiterhin drängen immer mehr große Studios mit ihren AAA-Titeln ins Mobile-Segment. Darunter das kommende Diablo Immortal oder die geplante Mobile-Version des Battle-Royale-Hits Apex Legends. Und womöglich werden wir auch irgendwann eine hochwertige Mobile-Version von WoW sehen.

So viel zu der Studie von Tapjoy zum Thema Mobile-Gaming bei Angehörigen der Millennials und Generation Z. Seid ihr auch große Mobile-Fans oder fallt ihr aus dem Rahmen, weil euch Mobile-Games überhaupt nicht ansprechen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

