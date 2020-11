Nach miesem Start: Lohnt sich das Action-RPG Torchlight 3 jetzt 5 Monate später?

Das Action-RPG Torchlight 3 (PC, PS4, Xbox One) bekommt Mitte Dezember ein Winter-Update. Doch wie steht es derzeit eigentlich um das Spiel, 5 Monate nach dem missglückten Start der Early-Access-Phase?

Was ist Torchlight 3? Torchlight 3 war eigentlich als eine Art Hack ’n Slay-MMORPG geplant. Ein Action-RPG, in dem ihr die Spielwelt gemeinsam mit vielen Freunden erkundet und dort gegen Monster kämpft. Nach zahlreichen Tests entschieden sich die Entwickler dafür, das Spiel zu einem klassischen Hack and Slay mit Fokus auf Single-Player, kleinen Koop-Gruppen und Zufallsgebieten zu verändern.

Ihr zieht mit eurem Helden los, um Quests zu erledigen, Monster zu besiegen und Loot zu sammeln. So erlebt ihr eine Story, in deren Verlauf ihr ein eigenes Fort bekommt, das ihr nach euren Vorstellungen ausbaut.

Torchlight 3 bietet viele Kämpfe gegen Feinde in zufallsgenerierten Gebieten.

Langsame Erholung nach schlechtem Start

Wie steht es um das Action-RPG? Der Early-Access-Launch von Torchlight 3 Mitte Juni verlief alles andere als gut. Zwei Tage nach Release lagen 66% der 2022 Review bei Negativ.

Beim offiziellen Release im Oktober waren 46% der 4.770 Steam-Bewertungen positiv. Inzwischen liegen die Bewertungen von 6.368 Spielern bei 48%.

Wie kommt das Spiel inzwischen an? Wir fassen hier ein paar der neueren Bewertungen für eich zusammen:

The_Driver schreibt auf Steam: „Endgame wirkt schnell zusammengeklöppelt und ohne wirkliches Ziel, außer halt höhere Stufen etc. zu erreichen. Technische Katastrophe, fängt an bei langen Ladezeiten an und endet nicht einmal bei unzuverlässigen Bewegungsskills.“

Ajora sieht es etwas positiver: „Ich verstehe nicht, warum es so viele negative Bewertungen gibt. Ist es das Beste seit „geschnitten‘ Brot“? Nein. Ist es das beste Action-RPG, das je gemacht wurde? Bestimmt nicht. Dennoch macht es Spaß.“

holydonkey17 hat Hoffnung für das Spiel: „Ich werde nicht lügen. Das Spiel ist noch sehr kantig. Es gibt kaum Story und es ist sehr verbuggt. Aber die Entwickler geben ihr Bestes und posten wöchentliche Updates und bringen viele Verbesserungen ins Spiel. Ich glaube, es hat eine großartige Zukunft vor sich.“

C_WHOA stimmt zu: „Ich kann gar nicht verstehen, warum es so verhasst ist. Spielt es einfach und vergesst, dass es Torchlight 3 heißt.“

Guido findet das Spiel sogar gut: „Großartiges Casual-Action-RPG!“

Lohnt es sich also inzwischen? Torchlight 3 hat noch mit Problemen wie Bugs zu kämpfen und auch, wer eine spannende Story sucht, könnte enttäuscht werden. Doch seit dem Release hat sich viel am Spiel getan.

Ein Problem ist jedoch, dass der Vorgänger Torchlight 2 so gut bei den Spielern ankam und die Fangemeinde sich vom Release des dritten Teils enttäuscht zeigte. Das haftet dem Action-RPG einfach noch an. Wer dem Spiel aber eine Chance geben möchte, den erwartet ein durchaus nettes Casual-Action-RPG.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Das Video stellt euch das Winter-Update von Torchlight 3 vor.

Was kommt neues für das Spiel? Mit dem Update „Schnee & Dampf“ hält der Winter Einzug in der Fantasywelt Novastraia. Das bedeutet für euch, dass ihr euer eigenes Fort winterlich und weihnachtlich schmücken könnt. Dazu steht euch neue Deko zur Verfügung, an die ihr über den „Schnee & Dampf“-Auftrag kommt. Dazu gehört sogar ein „hässlicher Katzenpullover“. Ebenfalls mit dabei sind neue Pets, die euch während eurer Abenteuer begleiten.

Zudem ist es möglich, an neue, legendäre Ausrüstung zu kommen. Dazu gehören:

Eine neue Keule

Ein Schwert

Ein Schild

Ein Fokus

Ein Rüstungsset

Hinzu kommen zusätzlich:

eine Überarbeitung der Forged-Klasse mit neuem HUD, überarbeiteten Skills und einer Style Station für optische Anpassungen sowie

Bugfixes

Keller für euer Fort

Bessere Belohnungen bei höherem Schwierigkeitsgrad

Optimierungen bei den Pets, Drop-Rates und mehr.

Wann kommt das Winter-Update? Einen genauen Launch-Termin haben die Entwickler noch nicht genannt. Es soll aber Mitte Dezember für Torchlight 3 erscheinen.

Ihr sucht spannende Hack and Slays? Dann seht euch den MeinMMO-Artikel „Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 12 aktuelle Alternativen“ an.