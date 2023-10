Microsoft kauft Activision Blizzard – Wir wissen jetzt, was aus CEO Bobby Kotick wird

Er war sogar so unbeliebt, dass knapp 1.000 Mitarbeiter an „Walk Outs“ teilgenommen hatten und sich vor dem Blizzard-Campus versammelten, um gegen ihren Chef zu demonstrieren.

Warum ist Kotick so umstritten? Kotick hatte schon lange einen schlechten Ruf bei der Spielerschaft, aber auch die Mitarbeiter haben sich mehrfach deutlich gegen ihn ausgesprochen. Vor allem im Zuge des großen Sexismus- und Diskriminierungsskandals , der im Jahr 2021 begann, kamen viele Anschuldigungen gegen Kotick auf. Da hieß es vermehrt, dass Kotick von sexuellen Übergriffen und Belästigungen am Arbeitsplatz gewusst habe, aber diese Vorfälle nicht gemeldet hat.

Kotick bestätigt das und erklärt: „Ich sage schon seit langer Zeit, dass ich mich dem Übergang verpflichtet sehe. Phil hat mich darum gebeten, der CEO von ABK zu bleiben, an ihn zu berichten und wir kamen darin überein, dass ich das noch bis zum Ende 2023 tun werde. Wir beide freuen uns auf die Zusammenarbeit und eine reibungslose Integration für unsere Teams und unsere Spieler“ (via kotaku ).

Was passiert jetzt mit Kotick? Nachdem der Verkauf von Activision Blizzard in trockenen Tüchern ist, hat sich der CEO Phil Spencer in einer Mail an die Belegschaft gewandt. Darin heißt es, dass „Bobby Kotick seine Rolle noch bis zum Ende des Jahres 2023 behalten wird“, um den Übergang zu ermöglichen. Er ist Spencer direkt unterstellt und soll somit sicherstellen, dass die Verschmelzung der beiden Unternehmen reibungslos vonstattengeht.

Deutlich länger als ursprünglich geplant hat der Kauf von Activison Blizzard gedauert. Nachdem inzwischen verschiedene Behörden zahlreicher Nationen der Sache nicht mehr im Weg stehen, ist es Gewissheit: Microsoft kauft Activision Blizzard und damit den Entwickler von bekannten Spielen wie World of Warcraft oder Diablo IV . Doch was bedeutet das für den aktuellen CEO Bobby Kotick?

