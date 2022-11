McDonald’s neuer Gaming-Stuhl klingt ziemlich bescheuert – Wer braucht einen Pommes-Halter am PC?

Die Firma McDonald’s hat einen neuen Gamig-Chair vorgestellt. Das ist ein ziemlich merkwürdiges Produkt und ist auch nur limitiert verfügbar. Was der Stuhl bieten soll, stellt euch MeinMMO in diesem Artikel vor.

Mittlerweile gibt es jede Menge Begleitprodukte zum Gaming. Neben Maus und Tastatur, könnt ihr euch Stühle, Kissen und anderes Equipment kaufen.

Nun hat McDonald’s, der bekannte Betreiber und Franchisegeber von Schnellrestaurants einen neuen Stuhl auf Facebook vorgestellt (via facebook.com). Der Stuhl richtet sich an Gamer und soll neben Komfort auch praktische Features für euer Essen bieten.

Neuer Gaming-Chair von McDonald’s will euch mit Essmöglichkeiten überzeugen

Der Stuhl mit dem Namen „McDonald’s McCrispy Ultimate Gaming Chair“ ist gelb und schwarz und trägt damit das typische Design von McDonald’s. Mit wem der Franchise-Riese für den Stuhl zusammengearbeitet hat, ist nicht bekannt. Neben dem bekannten Aufbau, den man von Gaming-Chairs bereits kennt, gibt es aber noch ein paar Besonderheiten:

Der Stuhl verfügt über einen Pommeshalter und einen Sandwich-Wärmer.

Zusätzlich gibt es Schlitze für Dips wie Ketchup oder Majo.

Ob Gamer sowas wirklich am PC brauchen, ist noch eine andere Frage. Denn heißes Fett verträgt sich nur bedingt mit Maus und Tastatur. Und allein MeinMMO-Autorin Cortyn dürfte man wütend machen, wenn man die Möglichkeit in Erwägung zieht, mit fettigen Fingern an Maus, Tastatur oder Controller zu gehen:

Nur abgrundtief schlechte Menschen fassen Gamepads mit Fett-Fingern an

Dabei gibt es genügend Optionen, wenn ihr am PC essen wollt, die eben nicht fettig oder krümmelig sind. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hatte für euch 7 Gaming-Snacks ausprobiert, die schmecken, aber nicht den Controller versauen.

Kann man diesen Stuhl kaufen? Nein, offiziell soll es nur einen einzigen Stuhl in einer Verlosung geben. Teilnehmen können auch nur Personen aus England, Wales und Schottland. Zwei Zweitplatzierte erhalten McCrispy-Neonlichter (via mcdonalds.com).

Im Handel soll der Stuhl offiziell nicht erhältlich sein, daher gibt es auch keinen Preis für das Modell. Es gibt aber Gerüchte, dass McDonalds ein paar Stühle an Twitch-Streamer verteilt haben soll.

McDonald’s versucht es immer wieder mit Gaming

Was macht McDonalds sonst noch? Der Gaming-Chair ist nicht die erste Idee, sich mit Gaming auseinander zu setzen. So hatte es etwa in Australien eine Kooperation mit Overwatch 2 gegeben, wo bei bestimmten Menüs ein Code für besondere Skins dabei gewesen sein sollen.

Außerdem gibt es zwischen Pokémon und McDonalds regelmäßig umfangreiche Kooperationen und es gibt häufiger Sammelkarten in Happy Meals und vor ein paar Jahren verwandelten sich McDonalds-Filialen in Pokestops.

Erst kürzlich hatte ein anderes McDonalds-Produkt große Aufmerksamkeit bekommen. Denn ein Kunde hatte ein simples Chicken McNugget Online zum Verkauf angeboten und fast 40.000 US-Dollar dafür bekommen. Denn das Fleischstück sieht aus wie ein Männchen aus Among us.

