Warum wird gerade ein Chicken McNugget auf eBay für 40.000 $ vertickt?

Kaum zu glauben, aber ein McDonald’s Kunde hat ein simples Chicken McNugget Online zum Verkauf angeboten und mittlerweile ist das Ding fast 40.000 US-Dollar wert. Das liegt daran, dass es aussieht wie ein Männchen aus Among us.

Was ist das für in Nugget? Ein McDonald’s-Kunde, der auf eBay unter dem Namen Polizna bekannt ist, hat sich ein BTS-Menü (Eine Promo-Aktion zu einer K-Pop-Band) bei der örtlichen Filiale bestellt. Im Menü waren auch ein paar Chicken Nuggets enthalten. Eines davon kam dem Kunden jedoch seltsam vor.

Das Stückchen paniertes Hähnchen-Formfleisch sah irgendwie anders aus. Es hatte zwei, an Beine erinnernde Fortsätze und war ansonsten recht simpel oval geformt. Schnell war Polizna klar, wo er diese Form schonmal gesehen hatte: In dem erfolgreichen Deduktions-Spiel Among us!

Among-us-Chicken Nugget ist fast 40.000 US-Dollar wert!

Was passierte als Nächstes? Wohl mehr als Spaß denn als ernstes Angebot stellte Polizna das Nugget bei eBay für 99 Cent online. Was dann passierte, hat er sich wohl nicht träumen lassen. Denn das kleine Stück Hühnerfleisch wurde mit über 150 Geboten belegt und hat seinen Wert um ein Vielfaches erweitert.

Von ehemals 0,99 Dollar ist es jetzt (Stand 2. Juni 2021) schon 40.100 US-Dollar wert! Und es ist kein Ende in Sicht, denn die Auktion wird erst am 3. Juni enden und hat daher noch gut einen Tag Laufzeit übrig. Gut möglich, dass bis dahin noch 50.000 oder noch mehr Dollar für das Nugget zusammenkommen.

Seht ihr die Ähnlichkeit? Quelle: eBay

Was genau die Bieter mit dem Nugget machen wollen, ist unklar. Allerdings gibt Polizna in der Produktbeschreibung an, dass er das Ding noch vor dem Verfallsdatum verschicken werde. Außerdem werde er das Nugget vor dem Versand einfrieren und Vakuum-verpacken, damit die Frische und Genießbarkeit erhalten bleibe.

Soße gibt’s gratis dazu: Und da via Twitter noch darauf hingewiesen wurde, dass es für diesen Preis gefälligst mit Szechuan-Soße geliefert werden solle, hat Polizna noch angegeben, dass er auf Anfrage solche eine Tunke gratis beisteuern werden. Na dann Mahlzeit!

Ihr seid ein großer Fan von Among us und wollt das Spiel noch mehr genießen? Dann wartet nicht länger und seht euch unseren Artikel mit 2 besonders interessanten Mods an, die Among us zu noch mehr Spielspaß verhelfen. Darin kommen zwar keine Chicken Nuggets vor, aber dafür andere launige Dinge. Viel Spaß!