Mit spannenden Modifikationen könnt ihr in Among Us noch mehr Spaß haben. Neue Rollen wie der Sheriff oder der Doktor peppen das Spiel auf.

Among Us ist einer der großen Hits der vergangenen Monate gewesen und surft auch noch jetzt auf der Welle des Erfolgs. Wenig verwunderlich, immerhin ist es ein großer Spaß, die eigenen Freunde als Imposter hinterhältig abzumurksen oder gemeinsam zu rätseln, wer denn der Verräter ist. Doch wer das Spiel schon über Monate spielt, für den könnten die Partien ein bisschen mehr Abwechslung vertragen – in Form von Mods.

Inzwischen haben Modder viele Neuerungen in das Spiel gebracht, die für mehr Abwechslung und spannendere Partien sorgen.

Welche Modifikationen gibt es? Inzwischen eine ganze Reihe. Diese Mods fügen entweder neue Skins hinzu oder sogar gleich ganze Rollen. Diese Rollen werden dann zufälligen Crew-Mitgliedern zugeteilt und geben ihnen neue Aufgaben oder Fähigkeiten. Zu den beliebtesten Mods gehören jene, die einen Doktor oder einen Sheriff hinzufügen:

Die Sheriff-Mod für Among Us

Eine der beliebtesten Modifikationen ist das Hinzufügen einer neuen Rolle in Form des Sheriffs. Der Sheriff ist grundsätzlich ein normales Crewmate, muss also, wie seine Kollegen auch, die Aufgaben auf dem Schiff zu erledigen, um den Fortschritt voranzutreiben.

Allerdings kann der Sheriff noch mehr, denn er ist nicht wehrlos. Er ist nicht darauf angewiesen, den oder die Imposter in der Abstimmung aus dem Schiff zu werfen, sondern er kann das Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Der Sheriff kann, ähnlich wie die Imposter, einen anderen Spieler ausschalten und direkt töten. Das sollte natürlich nach bestem Wissen geschehen und einen Imposter erwischen, um diesen sofort aus dem Spiel zu nehmen und so dem Sieg einen Schritt näher zu gelangen.

Wählt der Sheriff korrekt, dann haben die Imposter ein Problem. Wählt der Sheriff falsch und trifft ein unschuldiges Team-Mitglied, dann wird er selbst sofort getötet und macht damit die Aufgabe für die Imposter einfacher.

Der YouTuber jacksepticeye spielt in diesem Video einige Runden mit der Sheriff-Mod:

Der Sheriff ist eine interessante, aber zugleich gefährliche Rolle. Die Imposter wollen den Sheriff nämlich so schnell wie möglich ausschalten, um keinen Gegenwehr erhalten zu können. Demnach kann es unklug sein, sich als Sheriff direkt zu erkennen zu geben.

Die Sheriff-Mod könnt ihr hier herunterladen: Link zum Download auf GitHub

Die Doktor-Mod für Among Us

Ähnlich beliebt ist aktuell eine „Doctor“-Mod, die manchmal auch „Heiler“-Mod genannt wird.

Auch der Doktor ist grundsätzlich ein normales Crew-Mitglied, das Aufgaben erfüllen muss, um das Schiff oder die Raumstattion zu reparieren.

Allerdings hat der Doktor die Möglichkeit, tote Crewmitglieder wieder zum Leben zu erwecken, wenn er sie findet, bevor ein anderer Spieler die Leiche meldet. Das erschafft eine neue Dynamik beim Melden von Leichen, erfordert aber auch neue Absprachen, dass der Wiederbelebte etwa nicht die Identität des Imposters preisgeben.

Der Doktor ist damit das oberste Ziel der Imposter, damit er keine anderen Spieler heilen und wiederbeleben kann. Gleichzeitig zwingt er die Imposter womöglich dazu, getötete Spieler selbst umgehend zu melden, damit die Leichen verschwinden und nicht wiederbelebt werden können.

Wie das mit dem Doktor abläuft, zeigt dieses Video hier:

Mods für Among Us installieren – So geht’s

Wie installiert man die Mods? Mods funktionieren nur auf der PC-Version von Among Us, da man Spieldateien austauschen muss. Beispielhaft nehmen wir hierfür die Sheriff-Mod, die Installation ist aber bei allen Mods ähnlich.

Ladet euch die Sheriff-Mod vom Mod-Entwickler herunter und stellt sicher, dass Mod und Spiel die gleiche Version haben. Öffnet euren Spielordner, der ist im Steam-Verzeichnis. Navigiert dann zu: Steamlibrary → Steamapps → common → Among Us Anschließend erstellt ihr im „common“-Verzeichnis den Ordner „Among Us Sheriff Mod“. Entpackt die heruntergeladene Datei in den neu erstellen Ordner. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr die Mod nun über die Among Us.exe im „Among Us Sheriff Mod“-Ordner starten.

Beachtet, dass alle Spieler die Mod installiert haben müssen, damit sie funktioniert. Es ist ebenfalls notwendig, dass alle Spieler die Mod starten.

Vor einer Weile hatte Among Us arge Probleme mit Cheatern:

Ja, man kann sogar in Among Us cheaten und das ist gerade ein Problem

Lohnen sich die Mods für Among Us?

Für wen lohnen sich die Mods? Wer die Nase voll von den Standard-Rollen hat und ein bisschen mehr Pep in die Runde bringen will, sollte sich die verschiedenen Mods ausprobieren. Vor allem Veteranen, die bereits sämtliche Kniffe und Tricks bereits kennen, können so ein wenig mehr Action in die Runden bringen.

Wer sollte einen Bogen um solche Mods machen? Grundsätzlich sind die Mods mit den Zusatzrollen nur empfehlenswert, wenn ihr in größeren Gruppen spielt (also 8 Spieler oder mehr). Denn sonst können die Zusatzrollen für viel Chaos sorgen und Runden besonders schnell beenden. Seid ihr etwa nur 5 Spieler, dann könnte der Sheriff mit einem falschen Schuss das Spiel quasi sofort beenden. Zusatzrollen lohnen sich dementsprechend nur bei Partien in großen Gruppen.

Da die Mods aktuell nur auf der PC-Version verwendbar sind, kommen sie für Mobile-Spieler dementsprechend gar nicht erst infrage.

Habt ihr schon einige Mods für Among Us ausprobiert? Oder spielt ihr auch weiterhin nur mit den Standard-Rollen?

Seit einer Weile gibt es Among Us auch auf der Switch!