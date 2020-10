Ja, man kann sogar in Among Us cheaten und das ist gerade ein Problem

Das Indie-Spiel Among Us ging in den letzten Wochen richtig durch die Decke und feiert seinen Hype auf Steam. Doch Cheater und Hacker sorgen gerade für Probleme. Und das, obwohl das Spiel ihnen nicht mal Belohnungen dafür bietet.

In Among Us verbünden sich Spieler zusammen als Team, um gemeinsam wichtige Arbeiten an einem Raumschiff durchzuführen. Unter den helfenden Crew-Member gibts aber auch Saboteure, die Imposter. Sie haben die Möglichkeit, Crew-Member umzulegen. Das Spielprinzip von Among Us dürften die meisten von euch inzwischen kennen. Umso verwunderlicher ist es, dass es in dem Spiel tatsächlich Cheater und Hacker gibt.

Doch durch die Spielerzahlen-Rekorde von Among Us auf Steam, kamen wohl auch einige schwarze Schafe mit ins Boot.

Was ist das für ein Cheater-Problem? Im Subreddit von Among Us und auf Twitter findet man zum Thema Cheater einige Beschwerden von Spielern. Und dabei geht es nicht nur drum, dass getötete Spieler weiterreden und den Mörder verraten. Denn tatsächlich gibt es Leute, die mit Mod-Menüs durch Sessions rennen und andere Spieler betrügen.

Nun fragt ihr euch, wie man in diesem Spiel, in dem es hauptsächlich um Diskussionen, Betrug und Verrat geht, cheatet? Nun, die Leute mit Mod-Menüs können

einfach ohne Kill-Abklingzeit nacheinander Spieler umbringen

ihre Laufgeschwindigkeit erhöhen

Das Spiel beenden und dabei entscheiden, welches Team gewinnt

einstellen, dass sie immer Imposter sind

So sieht das Cheaten in Among Us aus

Im ersten Clip von Twitter-Nutzer @ zixno_ sieht man, wie der Imposter gleich zwei Leute direkt nacheinander umlegt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Im Clip, den @ DiegosTunes_ auf Twitter teilt, sieht man sogar das Mod-Menü im Einsatz. Hier wählt der Nutzer aus, seine Laufgeschwindigkeit stark zu erhöhen und flitzt dann durch die Gänge:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Warum ist das ein Problem?

Das ist der Nachteil: Zwar gibt es in Among Us keine Belohnungen, also keine Prämie, die ein Cheater einem wegnehmen kann. Doch trotzdem ist es nervig, wenn dieser plötzlich die Runde mitten im Geschehen beendet. Oder, wenn die Crew-Mitglieder direkt nacheinander abgemurkst werden.

Besser ist man dran, wenn man mit einer Gruppe aus Freunden spielt. Oder man tauscht sich in öffentlichen Lobbys oder über Discord die Freundschafts-Details miteinander aus. So kann man weiterhin mit den Leuten spielen, denen man vertraut. Zumindest, was das Cheaten betrifft.

Das sagen die Entwickler: Das Entwickler-Team von Innersloth besteht gerade mal aus drei Entwicklern. Für die ist das jetzt eine Hürde, die Cheater in den Griff zu kriegen. Doch sie haben schon Pläne, wie sie gegenüber Kotaku verraten.

Ein Account-System soll für bessere Moderation und Melde-Funktionen in Aktion kommen

Außerdem will man die Server so verbessern, dass sie besser Hacks erkennen und blocken

Auf Twitch ist das Spiel immer noch beliebt und wird von vielen großen Streamern gespielt. Der Shooter-Profi shroud erklärt lachend, warum Among Us „so dumm, einfach so dumm“ ist.