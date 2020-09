shroud erklärt lachend, warum der neue Steam-Hit „So dumm, einfach so dumm“ ist

Der berühmte Twitch-Streamer shroud erklärte in einem seiner Streams, warum er findet, dass der Steam-Hit Among Us so dumm ist. Das Spiel ist gerade im Hype auf Twitch und Steam.

Um welches Spiel geht es? Der Titel Among Us ist gerade in aller Munde. Das Indie-Spiel erschien im Jahr 2018 und geht jetzt gerade erst auf Steam und Twitch richtig ab. Es ist eine Art Party-Spiel, bei der eine Gruppe Spieler zusammen ein Raumschiff reparieren soll. Innerhalb der Truppe befindet sich aber auch ein oder mehrere Betrüger, die versuchen, die Astronauten umzulegen.

In hitzigen Diskussionen während der Spielrunden werden andere Spieler des Betrügens beschuldigt. Auf der anderen Seite versuchen sich die beschuldigten Spieler aus der Sache rauszureden, damit sie nicht aus dem Spiel geworfen werden. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, lest hier nach, was hinter dem Indie-Hit Among Us steckt.

Was findet shroud so dumm an Among Us?

Das sagt shroud: In einem Livestream am 19. September 2020 spielte shroud mit 9 weiteren Spielern Among Us. Nachdem bereits ein paar Teilnehmer gestorben waren, stand eine Vote-Runde an. Da konnte man sich aber auf kein klares Ziel einigen, weshalb niemand rausflog.

Diskussionen brachen daraufhin aus, Spieler sprachen im Voice Chat lauter, redeten durcheinander. shroud lauschte den Gesprächen und als dann alle Teilnehmer beim Weiterspielen der Runde ihr Mikrofon stummschalteten, sprach shroud zu seinen Zuschauern auf Twitch:

„Das Spiel ist einfach so dumm“, sagt er lachend. „Es ist so dumm. Oh mein Gott. So ein dummes, verdammtes Spiel. All dieses gegenseitige Anschreien. Er sagt das, sie sagt das. ‚Ich hab dich hier gesehen‘, ‚Nein, ich war da nicht‘, ‚oh okay‘. Jesus. Es ist so dumm. Oh Mann. so verdammt dumm.“

Auch, wenn seine Worte ziemlich vernichtend klingen, ist es genau das, was Among Us für viele Spieler ausmacht. Genau diese hitzigen Diskussionen und das einfache Gameplay sind für viele eine lustige Kombination. Auf Steam verzeichnete Among Us einen neuen Spieler-Rekord und Fans sagen positiv „Das zerstört mehr Freundschaften als UNO“.

Streamerin Pokimane klingt wütend, nach Spielrunde mit xQc

Das ist Pokimane passiert: Die Streamerin Pokimane, die nach viel Hass eine Pause von Twitch einlegte, ist zurück auf der Plattform. Auch sie spielt, wie viele andere große Twitch-Streamer, Among Us. Unter anderem mit dem berüchtigten Twitch-Streamer xQc.

Während eines Matches spielte sie den Impostor. Sie musste also andere Mitspieler möglichst heimlich umbringen und sich in Abstimm-Runden am besten gut rausreden, warum sie kein Mörder sei.

Nachdem 2 Teilnehmer ermordet wurden, besprachen die Spieler untereinander, wer was in der Runde angestellt hat. Kurz vor Ende der Abstimm-Zeit hört man von xQc, dass er Pokimane rausvoten wolle. Sie hatte kaum Zeit, sich gegen die Vorwürfe von xQc zu wehren und flog dann bei der Abstimmung direkt raus.

Offenbar frustrierte sie es, wie die Abstimmung gehandhabt wurde. Es schien unfair, ihr nur wenige Sekunden zur Verteidigung zu geben. „Das war so ein Letzte-Sekunde-Andy-Scheiß und natürlich, wenn es um xQc geht, müssen wir alle auf ihn hören“, erklärt die Streamerin.

„Stellt euch vor, ihr habt buchstäblich 3 Sekunden Zeit, um für euren Fall zu plädieren und dann, bumm, seid ihr tot. Ich bin ehrlich, das macht die Lobby nicht gerade zur angenehmsten.“

Streamer xQc ist für seine emotionalen Streams bekannt

Doch auch wenn dieser Schachzug für xQc wohl ganz gut lief, hat er so seine Probleme mit dem Spiel und kann in Among Us auch richtig ausrasten.

Eine Rückmeldung, die man immer wieder zu Among Us hört, ist, dass man es mit den richtigen Leuten spielen muss. Wenn ihr selbst loslegt, wählt eure Mitspieler also weise.