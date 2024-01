„Es war ein Drittel meines Lebens“ – YouTuber feiert sein erfolgreichstes Jahr in 15 Jahren und verabschiedet sich

Matthew „MatPat“ Patrick (37) hat mit seinem YouTube-Kanal „The Game Theorists“ viele Kindheiten geprägt. Jetzt möchte er sich um seine eigene Familie kümmern und verabschiedet sich.

Was ist das für ein YouTuber? Im August 2009 gründete Matthew „MatPat“ Patrick den YouTube-Kanal, der später als „The Game Theorists“ bekannt werden sollte. In mehr als 600 Videos analysierten MatPat und sein Team die Lore beliebter Spiele wie Five Nights at Freddys’s und diskutieren unzählige Theorien.

Der Kanal sammelte über die Jahre mehr als 18 Millionen Abonnenten, die Videos erhielten Millionen von Aufrufen. Nebenbei wurde das Konzept um drei weitere Kanäle erweitert: The Food Theorists, The Film Theorists und The Style Theorists.

In einem Video vom 9. Januar 2024 verkündete MatPat nun emotional seinen Abschied.

MatPat will nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden

Warum hört er auf? Auch, wenn der Abschied viele Fans vermutlich überraschen trifft, stand für MatPat schon länger fest, dass es irgendwann so weit sein würde, wie er erklärt. Er und seine Partnerin Stephanie hätten gewusst, dass sie nicht ewig so weitermachen können – und wollen – wie in den letzten Jahren.

So hätte die Arbeit für die beiden mehr als 10 Jahre lang an erster Stelle gestanden. MatPat sagt, er vermisse es, sich einfach mit ihr auf die Couch setzen und zocken zu können, ohne, dass es für Content geschehe oder er sich dabei Gedanken um Spiele-Theorien machen müsse.

Dennoch fällt ihm der Abschied schwer. Schließlich hat der 37-Jährige „ein Drittel [s]eines Lebens“ in den Kanal gesteckt. Vor der Geburt seines Sohnes sei The Game Theorists quasi sein „Baby“ gewesen. MatPat versichert seinen Fans, wie viel sie ihm bedeuten und wie sehr er sie wertschätze.

Doch sein Leben habe sich verändert, er habe sich verändert, wie MatPat weiter erklärt. Mit zunehmendem Alter habe er den Eindruck, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: Zu sagen, dass man fertig damit ist, Inhalte zu produzieren, oder immer weiterzumachen, bis man von alleine in der Bedeutungslosigkeit verschwindet oder die Leidenschaft verliert.

Ich habe immer vorgehabt, dann zu gehen, wenn es am schönsten ist. Und wenn man innehält und sich das letzte Jahr anschaut, war es das beste in der Geschichte von Theorist, ganz ehrlich.

Das ganze Video in englischer Sprache seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie soll es weitergehen? MatPat hat bereits für seinen Abschied vorgesorgt: 2022 übergab er die Kontrolle über alle Theorists-Kanäle an Lunar X, eine Firma, mit der er zusammenarbeitet. Außerdem habe er das Team vergrößert und dahingehend trainiert, Videos zu produzieren.

Bis zum 9. März 2024 will MatPat noch selbst Videos modieren, dann sollen seine Mitarbeiter übernehmen – mehrere, denn sein Arbeitspensum wolle er keiner einzelnen Person zumuten. Der 37-Jährige wird jedoch nicht vollends verschwinden, sondern mehr im Hintergrund und an anderen Projekten arbeiten.

Der Abschied von MatPat kommt kurz nach ähnlichen Ankündigungen von bekannten YouTubern wie Seth Everman, der Mann hinter dem wohl meist-gelikten Kommentar auf YouTube, und MeatCanyon, der aktuelle Internet-Phänomene in grotesken Zeichentrick-Videos verarbeitete.

Der YouTuber stellt in Aussicht, dass im Laufe des Jahres weitere Abschiede folgen werden. Offenbar erreichen viele Content Creator, die seit Jahren dabei sind und zahlreiche Kindheiten prägten, langsam ein Alter, in dem sie den „Grind“ nicht mehr auf sich nehmen wollen. Und dann gibt es da noch den „großen Bruder des Internets: Gronkh hat deutliche Worte an Kritiker, die behaupten: „Du bist zu alt zum Spielen“