Neuer Film über Superheldinnen legt den schlechtesten Kinostart in der Geschichte von Marvel hin

The Marvels hatte am 8. November seinen Kinostart. Doch die erste Bilanz nach dem Wochenende fällt vernichtend für den Superheldinnen-Film aus. Noch kein Marvel-Film in der Vergangenheit hat einen so schlechten Start auf der großen Leinwand hingelegt, wie die drei Superheldinnen.

The Marvels unter der Regie von Nia DaCosta dreht sich um das Superheldinnen-Trio Captain Marvel, Ms. Marvel und Monika Rambeau, die sich zusammentun, um das Universum retten.

Doch der neue Superheldinnen-Film hatte einen miesen Start an den Kinokassen. Sogar so schlecht, dass er einen neuen Rekord aufstellte.

„Das ist ein noch nie dagewesener Einbruch der Marvel-Kinokassen“

Mit einem Einspielergebnis von 47 Millionen Dollar in den USA legte der Superheldinnen-Film den schlechtesten Kinostart von Marvel hin.

Damit nahm der Film noch weniger ein, als der bisherige Rekordhalter: The Incredible Hulk, ein Film aus dem Jahr 2008, der mit gerade einmal 55,4 Millionen in den USA startete.

Auch an den internationalen Kinokassen floppte The Marvels zum Start mit 110 Millionen Dollar Kinoeinnahmen.

Denn der Film war teuer: Die Produktionskosten betrugen etwa 220 Millionen Dollar, obendrauf kamen dann noch 100 Millionen Dollar allein für die Promotion des Films.

„Das ist ein noch nie dagewesener Einbruch der Marvel-Kinokassen“, kommentierte David A. Gross, der die Filmberatungsfirma Franchise Entertainment Research leitet, den Misserfolg des Films. Die Streiks würden dem Marketing schaden, seien jedoch kein Grund für die schlechten Zahlen.

Er sieht das Problem in dem Überangebot an Superhelden-Produktionen und meinte: „Seit der Pandemie haben Superheldenfilme unter gleichzeitigem Streaming, einfallslosen und schlechten Filmen [und] der Übersättigung im Fernsehen zu leiden.“ (via Variety)

Der Flop von The Marvels ist aktuell nicht die einzige Krise, die das Superheldenunternehmen gerade durchmacht.

Denn auch ein Superschurke bereitet den Chefs des MCUs gerade Kopfschmerzen: Kang, gespielt von Jonathan Majors, sollte eigentlich zu einer zentralen Figur der nächsten Marvel-Phase werden, doch nun überlegt man, wer ihn ersetzen könnte.

