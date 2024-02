Spieler verlässt ein Profi-Match in LoL, nimmt Abschied von der Welt – Community verhindert das Schlimmste

Am 19. Februar gab es große Aufregung in League of Legends. Ein Spieler, Botlaner Steven “Senpai” Guss Esber Spier, verließ ein Profi-Match der französischen 2. Liga und deutete auf Twitter an, dass er sich etwas antun wollte. Die Community reagierte und schaltete die Feuerwehr ein. So konnte das Schlimmste verhindert werden.

Das war der Ablauf:

In der 6. Woche der Zweiten Liga der LFL kam es zu einem Spiel zwischen Joblife und Project Conquerors.

Mitten im Spiel hatte der ADC von Project Conquerors, Senpai, einen Disconnect wegen eines Discords-Problem, wie Breakflip meldet.

Aber statt wieder einzuloggen, postete der Botlaner eine Nachricht auf Twitter, die viele Spieler beunruhigte. Er schrieb „Goodbye world“, nahm also Abschied von der Welt.

So viele Anrufe, wie sie die Feuerwehr noch nie erlebt hat

So reagierte die Community: Der Broadcast auf Twitch, von OTP, wurde nach wenigen Minuten abgebrochen.

Spieler setzten sich mit dem Manager von Project Conquerors in Kontakt, um die Adresse des Spielers zu erfahren (via twitter).

Jetzt konnte die örtliche Feuerwehr alarmiert werden, um nach dem Spieler zu schauen und tatsächlich fand die Feuerwehr den Spieler lebend, bevor etwas passieren konnte.

Der Manager schrieb später (via twitter): “Senpai ist bei seiner Mutter, es geht ihm gut. Die Feuerwehr hat mir gesagt, dass es sehr viele Anrufe gab und dass sie so etwas noch nie gesehen haben.”

So reagierte die Liga: Der Twitter-Account der Liga gab offiziell Entwarnung: „Mit großer Erleichterung können wir ihnen mitteilen, dass Senpai wohlbehalten gefunden wurde.“

Man bedankte sich bei der Community.

Zudem wurde entschieden, den Spieltag am 19. Februar nicht wiederaufzunehmen, sondern die Woche 6 der Liga auf den 20. und 23. Februar zu verlegen.

Das sagt der Spieler: Der Spieler schrieb, er habe keine Worte, um zu beschreiben, war er fühle, Er sei leer.

Er bedankte sich aber bei allen, die alles dafür getan hätten, damit er weiter hier sein kann.