37-Jähriger erfüllt sich auf Twitch einen Kindheitstraum für 181.000 Euro – Ruft Mama an, doch die klingt nicht begeistert

Der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla (37) ist ein riesiger Fan der Kult-Filmreihe „Zurück in die Zukuft“. Ein besonderes Requisit ließ er sich nun 181.000 Euro kosten, aber immerhin kann er die „Investition“ von der Steuer absetzen.

Was war das für ein Kindheitstraum? Am 9. November nahm Jens „Knossi“ Knossalla an einer Auktion teil, bei der Sammlerstücke aus Filmen versteigert wurden. Der 37-Jährige hatte es dabei vor allem auf eine ganz bestimmte Requisite abgesehen: das coole Hoverboard aus dem Sci-Fi-Klassiker „Zurück in die Zukunft II“.

Der Twitch-Streamer hat schöne Erinnerungen daran, wie er die Filme als Kind zum ersten Mal gesehen hat. Bei der Vorstellung, das pinke Hoverboard von Marty McFly bald vielleicht selbst in den Händen halten zu können, wirkt er ganz aufgeregt.

Wie lief die Auktion? Knossi gab zwar vorher schon ein paar Gebote ab, bot jedoch bei keinem Artikel ernsthaft mit. Als der Auktionator schließlich das begehrte Stück aufrief, gab es für den Streamer kein Halten mehr. 28.000 Zuschauer fieberten mit, als der Preis in die Höhe getrieben wurde (via sullygnome).

Schließlich konnte sich der Streamer das Hoverboard für 100.000 Pfund Sterling sichern, umgerechnet etwa 115.000 Euro. Mit Steuern und der Einfuhr nach Deutschland soll sich der Preis auf insgesamt 181.000 € belaufen.

Knossis Freude war gewaltig, auch, wenn ihm ein bisschen schlecht zu werden schien, als er sich bewusst machte, was er da für eine Summe hinlegt.

Einen Zusammenschnitt des Streams haben wir euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie kommt die Mama ins Spiel? Noch im Stream ruft Knossi seine Mutter an, um ihr die frohe Botschaft mitzuteilen. Die scheint die Begeisterung jedoch nicht ganz zu teilen. Als sie den Kaufpreis erfährt, fragt sie ihren Sohnemann prompt, ob der sie eigentlich verarschen will.

Schließlich zeigt sich Mutti aber doch noch versöhnlich: „Wenn es dich freut, dann ist ja gut.“

Mit dem Hoverboard durch die Gegend sausen wie Marty McFly wird Knossi allerdings nicht. Das gute Stück soll sicher in einer Vitrine verwahrt und ausgestellt werden. In zwei Jahren möchte er es dann gegebenenfalls weiterverkaufen – unter Umständen mit einer Unterschrift des Schauspielers Christopher Lloyd, der im Film den „Doc“ Brown darstellt.

Knossi rechtfertigt die Ausgabe: Das sei ja schließlich eine Investition für seine Firma. Er habe das Geld gar nicht ausgegeben, sondern lediglich in Firmeneigentum umgewandelt. Und sollte er das Hoverboard in zwei Jahren mit Verlust weiterverkaufen, könne er es ja immer noch steuerlich absetzen, so der Streamer.

Auch sein Twitch-Kollege Trymacs gilt als Meister darin, finanzielle Verluste als Investitionen zu tarnen:

Twitch: Trymacs sagt, er hat Pokémon-Karten für 130.000 Euro gekauft – Verrät, was sie heute wert sind