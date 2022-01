Der Kauf von Activision Blizzard zeigt, dass es um mehr als Xbox Series X vs. PS5 geht

Microsoft hat Activision Blizzard gekauft. Doch in Zukunft könnte es um mehr gehen, als um einen Konflikt zwischen PS5 und Xbox Series X. Denn schon lange dominieren neue Trends wie etwa Cloud Gaming den Kampf zwischen den großen Gaming-Riesen, sagt MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann.

Der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft hat viele User überraschet und erschüttert. So befürchten viele Spieler bereits, dass Spiele wie Overwatch 2 oder Diablo IV nicht mehr auf die PS5 kommen werden.

Doch Microsofts Pläne könnten viel größer sein, als dass es nur um ein paar Spiele geht, die nicht bei der Konkurrenz erscheinen könnten. Denn auch die Trends im Gaming haben sich in der den letzten Jahren stark verändert.

Spielekonsolen spielten die letzten Jahre eine wichtige Rolle

Über Jahre hinweg spielten Konsolen eine wichtige Rolle und jede große Firma stellte seine eigene Konsole her, um Spieler für sich zu gewinnen. Jeder Hersteller wie Microsoft, Sony oder Nintendo baute sein eigenes Ökosystem auf, um Spieler an sich zu binden.

Wer alle Spiele zocken wollte, der musste sich zwangsläufig eine PlayStation und eine Xbox kaufen, da er sonst wichtige exklusive Titel zu verpassen drohte. Und das funktionierte jahrelang, weil die Leute die Spiele und auch die Konsolen kauften. Insbesondere auch deswegen, weil Konsolen immer für das unkompliziertere Gaming standen. Viel zugänglicher als etwa der Gaming-PC, der oft mehr Herausforderungen bot, wenn Spiele doch nicht funktionierten.

Schon in diesem Kampf zwischen den Spiel-System ging es um hohe Summen: So hatte Microsoft Bethesda für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft und im gleichen Atemzug neue Spiele vorgestellt, von denen etwa das Science-Fiction-Epos Starfield nicht auf der PS5 erscheinen wird.

Doch mit Cloud-Gaming und neuen Abo-Diensten könnte sich das langfristig ändern.

Bethesda tut‘s leid, dass PS5-Fans traurig sind, aber entschuldigen sich nicht für Starfield-Exklusivität

Cloud-Gaming könnte langfristig PS5 und Xbox Series X ablösen

Digitale Technologien werden immer wichtiger und das Internet wird auch an vielen Orten der Welt immer schneller.

Wenn ihr alle aktuellen Top-Titel aus dem Game Pass dank Cloud auf dem Smartphone oder sogar auf dem Fernseher zocken könnt, dann wird die Konsole, die ihr unter dem Fernseher stehen habt, immer unwichtiger, das erklärt etwa die US-Seite IGN zum Kauf von Microsoft (via IGN).

IGN vergleicht die Konsolen von heute mit einem Blue-Ray-Player. Sicher sei auf einem Blu-Ray-Player das Seherlebnis am allerbesten, die meisten Leuten würden heute aber trotzdem zu Netflix oder anderen Streaming-Diensten greifen, denn das sei letztlich günstiger und zugänglicher:

So wie Netflix den Blu-Ray-Player verdrängt habe

Könnte der Xbox-Game-Pass und das Cloud-Gaming die Konsolen verdrängen

Den Trend zum Cloud Gaming zeigt auch der Blick auf die letzten Jahre. Abonnementdienste nehmen immer weiter zu und Spieler müssen sich mittlerweile überlegen, wie viel Geld sie jeden Monat für verschiedene Abo-Dienste ausgeben. Und hier buhlen mit Microsoft, Netflix oder Apple gleich mehrere große Anbieter um die Gunst der User.

Während Online-Dienste wie Netflix oder Disney+ boomen, geht der Verkauf von DVDs und Blu-Rays kontinuierlich zurück. DEG-Online spricht immerhin von einem Rückgang von 20 % für das Jahr 2020 (via degonline.org) im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt auch, dass viele Leute mittlerweile auf digitale Medien setzen und nicht mehr ins Geschäft gehen und sich dort ihre Filme kaufen.

Abo-Dienste sind voll im Trend und für viele Leute ist es einfach günstiger, 10 Euro im Monat für eine Vielzahl von Filmen oder Spielen auszugeben als jedes Mal 60 Euro für ein neues Game auszugeben. Bei Spielen wird dann oft von einem “Netflix für Gamer” gesprochen.

Auch EAs Abo-Dienst ist mittlerweile im Game Pass integriert worden.

Xbox könnte da siegen, wo Stadia scheitert – “Netflix für Gamer” werden

Abos und Streaming-Dienste sind im Trend: Viele hatten bereits bei Google Stadia gehoft, ein “Netflix für Gamer” zu bekommen, doch Google Stadia war krachend gescheitert. Denn hier fehlte eine umfangreiche Spieleauswahl, um langfristig eine breite Nutzerschaft an sich zu binden. Hinzu kam, dass viele Spiele noch gekauft werden mussten und man Stadia nicht mit Steam und Co nutzen konnte.

Hier ist GeForce Now deutlich erfolgreicher. Denn Nvidia stellt mit GeForce Now nur die Hardware fürs Streaming zur Verfügung und verlangt Geld für die Technik. Die Spiele müssen die User bereits selbst auf Steam und Co besitzen, bei GeForce Now könnt ihr keine Spiele erwerben.

Microsoft liefert wiederum mit seinem Game Pass nicht nur eine umfangreiche Spieleauswahl, sondern stellt Top-Titel ohne Aufpreis direkt zum Release zur Verfügung. Mit dem Kauf von Activision Blizzard erweitert Xbox sein Sortiment um einige der größten im Gaming wie Warcraft, Diablo, Overwatch und Call of Duty.

Nein, Google Stadia ist kein Netflix für Gamer

Microsoft liegt mit dem Kauf gleichauf mit Facebook, Apple und Co

Microsoft steht damit gleichauf mit den großen digitalen Konkurrenten wie Facebook oder Apple, die hier bereits wichtige Grundsteine gelegt haben.

Und diese Themen werden in Zukunft auch fürs Gaming sehr wichtig. So hatte der Chef von Activision Blizzard erklärt, dass sie an Microsoft verkaufen mussten, um mit großen Firmen der Welt mitspielen zu können. Als direkte Konkurrenten nennt Activisions Chef etwa Konzerne wie Amazon, Apple und Facebook, aber auch Firmen wie Netflix.

Und wer in dieser neuen Welt erfolgreich teilnehmen möchte, der braucht Ressourcen und Technologien, um mithalten zu können. Und hier hatte sich Activision Blizzard für Microsoft entschieden.

Es geht daher nicht mehr darum, wer am meisten Konsolen verkauft. Vielmehr geht es darum, dass die Leute mehr Zeit mit den eigenen Spielen oder der eigenen Welt verbringen. Die User sollen sich keine Konsole mehr ins Wohnzimmer stellen, sondern über ihren Fernseher beliebig viele Games in einem Abo-Dienst spielen können.