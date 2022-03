Käufer vom Steam Deck kritisieren Valve, weil das Teil bei den falschen Leuten beliebt ist

Mittlerweile versendet Valve das Steam Deck an ihre zukünftigen Besitzer. Doch nun klagen einige User, dass das Gerät in die falschen Hände gerät. Denn Betrüger haben wohl ein Auge auf die Pakete geworfen, in denen das Steam Deck stecken könnte.

Was ist das Steam Deck? Valve hatte im Sommer 2021 eine Handheldkonsole vorgestellt, die viele User an eine Nintendo Switch Pro erinnerte. Dabei soll euch der Handheld alle Funktionen eines Gaming-PCs bieten können. Es gibt aber deutliche Unterschiede zwischen Switch und Steam Deck.

Beim Steam Deck sollt ihr jedoch nicht die üblichen Kompromisse eingehen müssen, wie etwa bei der PS5 oder Xbox Series X und dürft jede Software installieren, die ihr wollt. Experten raten noch davon ab, Windows auf dem Steam Deck zu installieren.

Mittlerweile ist das Steam Deck offiziell erhältlich und Valve verschickt die ersten Geräte zu ihren zukünftigen Besitzern. Doch die Käufer kritisieren jetzt Valve, denn die gekauften Geräte landen nicht bei ihnen.

User vermuten, dass ihnen das Steam Deck vor der Haustür gestohlen wird

Was genau passiert mit dem Steam Deck? Ein User hatte auf reddit erklärt, dass er sich das Steam Deck bestellen konnte (via reddit.com). Doch das erfolgreich gelieferte Paket mit dem Steam Deck tauchte nirgendwo auf. Erst nach einer langen Diskussion mit dem Dienstleister und mehreren E-Mails mit Valve tauchte das Gerät schließlich wieder auf.

Andere User traf es deutlich schlechter. Ein anderer Nutzer sagte, dass Valve ihm auch das Geld für sein fehlendes Steam Deck erstattet habe. Anschließend sollte er sich wieder in die Warteschlange für eine Reservierung begeben. Das machte den User aber nicht wirklich glücklich, da der frühste Zeitpunkt in der Warteschlange aktuell im 3. Quartal 2022 ist.

Warum wird das Steam Deck gestohlen? Einige User vermuten, dass die Verpackung des Steam Decks der Grund dafür sein könnte. Denn auf den Paketen sind große Warnhinweise für eine Lithium-Batterie und auch Hinweise auf „fragile Elektronik“. Und hier glauben viele, dass solche Aufdrucke Diebe anlocken könne.

Denn wenn man so ein Paket vor der Haustür sieht, warum sollte man dann nicht dazu verleitet sein, das Paket einfach einzustecken? Vor allem in einer Zeit, wo Grafikkarten und PS5-Konsolen für viel Geld auf eBay verkauft werden, sind die Skrupel besonders niedrig und ein Diebstahl für viele User das kleinste Übel.

Das fordern die User: Die Forderungen der Käufer gehen in eine klare Richtung: Verpackt die Konsolen in weniger offensichtliche Pakete und verlasst euch nicht auf Paketboten oder auf die Ehrlichkeit von Passanten. So erklären einige User auf reddit unter dem Kommentar des Users:

„Valve sollte die Geräte in einer unauffälligen Schachtel verschicken.“

„Kannst du dir vorstellen, dass du fast ein ganzes Jahr lang wartest, vom Zeitpunkt deiner Reservierung bis zu dem Tag, an dem dein Steam Deck ausgeliefert wird, nur um es gestohlen zu bekommen, bevor es vor deiner Haustür steht? Und das alles nur, weil Valve beschlossen hat, Ihr 900-Dollar-Gerät nicht in eine schlichte braune Schachtel zu packen.“

„Ich bin froh, dass mein Gerät in eine Box geliefert wird, die mit einem zufällig generierten Code im Laden neben mir verschlossen ist. Ich habe nie verstanden, dass man sich bei der Lieferung in die USA komplett auf den guten Willen und die Mentalität des Zustellers und der Passanten verlässt.“

Valve kann Aufkleber auf Paketen nicht einfach entfernen

Kann Valve das Paket einfach ändern? Tatsächlich kann Valve nicht so einfach den Aufkleber mit dem Hinweis auf fragile Elektronik oder den Hinweis auf die Lithium-Batterie entfernen. Denn in vielen Ländern, auch in Deutschland, sind die Versender dazu verpflichtet, etwa Geräte mit Lithium-Batterien mit einem Gefahrgut-Aufkleber zu versehen.

Denn es gibt Vorschriften der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung (IATA) und der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) für die Beförderung solcher Gegenstände.

So werden etwa Pakete mit Handys, aber auch kleine Geräte wie Kopfhörer mit Akku, immer mit so einem Label bedruckt. Wer schon mal bei Amazon ein Elektrogerät bestellt hat, dem wird so ein Aufkleber aufgefallen sein.

Einige Dienstleister versenden solche Pakete gar nicht erst, da ihnen der Aufwand zu groß ist. Fedex, der Anbieter, den Valve fürs Steam Deck nutzt, setzt solche Aufkleber ebenfalls voraus (via fedex.com). Es ist daher unwahrscheinlich, dass Valve seine Versandart in Zukunft ändern wird.

Auch PS5 und Xbox Series X werden von Betrügern gestohlen

Diebe und Betrüger haben es regelmäßig auf hochwertige Hardware abgesehen. Auch bei der PS5 gab es ähnliche Probleme und auch Betrüger, die dann die Pakete mit der Konsole direkt vor der Haustür gestohlen haben.

Eine Familie traf es dann aber besonders hart. Denn der Amazon-Fahrer, der die Konsole bringen sollte, hatte sie schon in der Hand, doch stieg dann wieder mit dem Paket in sein Auto und verschwand. Die PS5 kam nie an und wurde vom Zulieferer gestohlen.

Wie die ganze Geschichte rund um den Paketfahrer und die PS5 ausgegangen ist, könnt ihr direkt auf MeinMMO nachlesen:

