16-Jähriger fordert von seinem ahnungslosen Vater einen Gaming-PC für 3.000 Euro, will damit Fortnite zocken

Ein Gamer sagt, er wolle seinen Sohn für seine guten Leistungen mit einem neuen Gaming-PC belohnen. Doch der will gleich Hardware für 3.000 Euro haben. Die Community ist belustigt und amüsiert, hat für den Vater aber auch ein paar wichtige Tipps.

Ein Vater hat seinem Sohn für seine guten Leistungen in der Schule einen neuen Gaming-PC versprochen. Und der 16-Jährige stellt gleich hohe Forderungen. Doch der Vater ist überfragt, ob er das wirklich ausgeben muss.

Denn von PC-Gaming hat er keine Ahnung und ihm sagen die Zahlen nichts. Ohnehin ist er sich nicht mal sicher, was sein Sohn da überhaupt spielt (via reddit.com):

Ich habe meinem Sohn (er ist 16 Jahre alt) versprochen, dass ich ihm einen neuen Computer schenken würde, wenn er in der Schule gut abschneidet. Nun, er hat mehr als gut abgeschnitten und ich möchte ihn für seine Bemühungen belohnen, aber 3000 Euro scheinen mir ein wenig hoch. Er hat den letzten Monat damit verbracht, Teile zu suchen und Testberichte zu lesen. Er behauptet, dass dieser PC der beste ist und mehr als 4 Jahre halten wird. Mit ihm kann er alle Spiele spielen, während er mit seinem jetzigen nur ein paar spielen kann. Sind die 4 Jahre wirklich wahr, oder wird er nächstes Jahr einen neuen verlangen?

Ein Highend-Gaming-PC für Fortnite

Was genau will der 16-Jährige haben? Der Sohn fordert Highend-Hardware und das nicht zu knapp. Der Vater führt detailliert auf, was er sich wünscht und was sich sein Sohn in den letzten Wochen herausgesucht hat:

Prozessor: AMD Ryzen 7800x3D

Grafikkarte: Gigabyte RTX 4090

Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 6000 Mhz

Speicher: 2 TB M2.SSD

Netzteil: 1000 Watt, Corsair RM1000x Shift

Mit dem Ryzen 7800x3D hat er sich den derzeit besten AMD-Prozessor für Gaming herausgesucht, mit der RTX 4090 die derzeit schnellste Grafikkarte von Nvidia.

Wie reagiert der Vater? Der traut der ganzen Sache erst einmal nicht, denn 3.000 Euro sind erst einmal viel Geld.

Berechtigterweise fragt der ahnungslose Vater da: Braucht der das alles überhaupt? Oder ist das nur Geldverschwendung, wenn er 3.000 Euro für Hardware ausgibt, wenn der Junge ohnehin nur Strukturen baut, Gegner beschießt und mit Autos Bälle durch die Gegend schubst?

Nun, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass er wirklich viel spielt. Das mit den Konstrukten und dem Schießen ist das, was ich ihn am häufigsten spielen sehe. Ich glaube, ich habe ihn auch ein Spiel mit Autos und einem Ball spielen sehen.

Er sei zwar bereit, so viel Geld auszugeben, aber er wolle zumindest wissen, ob das nicht am Ende doch völlige Geldverschwendung sei und er auch weniger ausgeben könne.

Und viele auf Reddit erklären ihm, dass sein Sohn viel zu viel von ihm verlangen würde. Denn solche Highend-Hardware würde er gar nicht benötigen.

Der Vater sollte dringend noch einmal ein Gespräch mit seinem Sohn suchen

Was sind die Reaktionen? Viele zeigen sich belustigt und teilweise auch schockiert. Denn für die Spiele, die der 16-Jährige da zocken möchte, benötigt er definitiv keinen Highend-PC. Und die meisten User geben ihm gleich ein paar sinnvolle Tipps mit an die Hand:

Anstatt einer RTX 4090 solle er seinem Sohn lieber eine RX 6800 XT oder eine RX 7800 XT kaufen, die gerade neu erschienen ist. Damit würde er 1.000 Euro sparen.

Der Ryzen 7800x3D sei ebenfalls völlig überzogen. Ein schwächerer Prozessor würde ebenfalls ausreichen.

4K sei ebenfalls nicht erforderlich. Mittlerweile sei die beliebteste Auflösung QWHD (1440p). Dafür würde er ebenfalls keine RTX 4090 benötigen.

Einige kritisieren außerdem, dass 32 GB Arbeitsspeicher ebenfalls zu viel sei. 16 GB würden bei seinen Spielen völlig ausreichen.

Ein Gaming-PC für 1.500 Euro würde seine Bedürfnisse mehr als erfüllen. Obendrein könne man einen Gaming-PC auch später noch einmal aufrüsten, sollte die Grafikkarte nicht ausreichen.

