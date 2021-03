Junge Influencerin entpuppt sich als 50-jähriger Mann: „Niemand will den alten Onkel sehen“

Eine vermeintlich blutjunge japanische Influencerin hat sich auf Motorräder spezialisiert und die über Social-Media-Kanäle wie Twitter besprochen. Doch jetzt stellt sich raus: Hinter der jungen Frau verbirgt sich ein 50-jähriger Mann mit Talent für das Editieren von Fotos.

Wer ist die Influencerin? Über Twitter zeigte eine jung aussehende Frau seit 2019 sich selbst, wie sie mit Motorrädern im Biker-Outfit posiert. Der Kanal azusagakuyuki hat mittlerweile 21.000 Follower auf Twitter.

Es gibt Fotos mit ihr und Motorrädern, Fotos von Landschaften, ihrem Essen, Bilder, wie sie offenbar für Geld einen Energy-Drink in die Kamera hält – ein ganz normaler Account einer japanischen Influencerin, sollte man meinen.

Das war der Verdacht: Einigen Nutzern ist früh aufgefallen, dass mit dem Twitter-Kanal irgendwas nicht stimmte, wie die Daily Mail weiß. Denn in einigen Spiegelungen sah man nicht das Gesicht der Influencerin, sondern ein völlig anderes Gesicht.

Außerdem sahen die Arme der Influencerin irgendwie maskulin aus und waren erstaunlich behaart. Irgendwas passte da doch nicht – oder waren das nur seltsame Schatten?

Irgendwas stimmt mit dem Arm doch nicht, oder? Quelle: Twitter

50-jähriger Mann mit tollem Haar verwandelt sich in junge Frau

Das kam jetzt raus: Eine japanische TV-Crew hat die Bikerin aufgespürt und festgestellt: Als die Person auf dem Motorrad den Helm abzieht, kommt da keine junge Frau zum Vorschein, sondern ein Mann im besten Alter mit langen Haaren.

Der Japaner heißt Zonggu, ist 50 Jahre alt und sagt, er nutzt Dinge wie „FaceApp“, um sich in eine junge, schöne Frau zu verwandeln, weil niemand „den alten Onkel sehen will.“ Er habe sich in eine Frau verwandelt, um an Beliebtheit zu gewinnen und mehr Reaktionen auf seine Fotos zu erhaschen.

Mann spielt verkleidet „Nur für Frauen“-Turnier in CS:GO – Fliegt sowas von auf

Fans hatten schon vorher vermutet, dass Photo-Editing im Spiel ist, dachten aber, es wäre das „normale Photo-Shopping“, wie es auf Social Media üblich ist: Eine junge Frau wollte sich schöner machen.

Als Zonggu mal damit angefangen hatte, als Influencerin auf Twitter zu posten, konnte er damit wohl gar nicht mehr aufhören.

Der Mann sagt, ihm hat es gefallen, dass er für seine Photoshop-Skills so viele Likes und Retweets bekam, das nahm er als Kompliment für seine Arbeit. Es gefiel ihm, plötzlich eine Internet-Berühmtheit zu sein.

So wird das aufgenommen: Tatsächlich ist der Account gewachsen, seit man weiß, wer wirklich dahintersteckt. Viele sind erstaunt, wie gut der Mann es hinbekommen hat, als junge Influencerin zu erscheinen.

Frauen werden zitiert mit: „Dieser Typ ist ja hübscher als ich.“

So sieht das aus, wenn man Photoshop auf Max geskillt hat.

Die Geschichte von der schönen Influencerin kann man auf vieles in der Online-Welt beziehen. Wer sich in MMORPGs bewegt, wird schnell feststellen, dass sich hinter so mancher attraktiven Elfe ein Mann versteckt und hinter so manchem bärigen Krieger eine Frau steckt: