Idris Elba freut sich auf die Zusammenarbeit mit Keanu Reeves im neuen Sonic-Film: „Ich bin ein großer Fan“

Noch in diesem Jahr kommt Sonic 3 in die Kinos. Mit dabei ist abermals Idris Elba als Knuckles. Aber auch Keanu Reeves ist dieses Mal mit dabei. Das freut Elba ganz besonders.

Um welchen Sonic-Film geht es? Am 25. Dezember 2024, also pünktlich zur Weihnachtszeit, läuft der neue Sonic-Film in den deutschen Kinos an. Der erste Teil erschien 2020, der zweite 2022.

Wieder mit dabei sind die Stimmen von Ben Schwartz als Sonic, Jim Carrey als Dr. Robotnik, sowie Idris Elba als Knuckles. Ein Neuzugang im dritten Film ist Shadow.

Diese Figur tauchte im letzten Film bloß in einer kurzen Sequenz nach dem Abspann auf. Es war bereits ein Teaser darauf, dass Shadow in Sonic 3 eine größere Rolle spielen wird. Und so kommt es auch.

Gesprochen wird Shadow dabei von niemand geringerem als Keanu Reeves. Fans des Schauspielers dürfte das sehr freuen – einer davon ist sogar Teil des Sonic-Casts: Idris Elba.

Hier seht ihr den Trailer zu Teil 2 der Animationsfilmreihe:

Idris Elba reagierte euphorisch auf die Ankündigung

Wie reagierte Idris Elba auf Keanu Reeves? In einem kurzen Interview mit IGN erzählte Idris Elba vom kommenden Sonic-Film und wie sehr er sich über das Casting von Keanu Reeves freut.

Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich habe gehört, er ist ein Fan von mir, und wir sind dazu bestimmt, etwas zusammen zu machen. Also, auf geht’s. Idris Elba via IGN

Der Schauspieler scheint sich also ehrlich auf die Zusammenarbeit zu freuen. Keanu Reeves denkt laut Elba in dieser Hinsicht ganz ähnlich. Allerdings wäre es nicht das erste gemeinsame Projekt. Schon bei einer anderen, sehr populären Marke waren die beiden Hollywood-Stars vertreten.

Keanu Reeves hatte in seiner Karriere nicht nur Hits zu verbuchen – sein größter Flop war sogar richtig teuer.

Von welcher Marke ist die Rede? Im Spiel Cyberpunk 2077 des polnischen Entwicklerstudios CD Project RED sind sowohl Idris Elba als auch Keanu Reeves mit an Bord.

Keanu Reeves spielt darin den eigenwilligen Johnny Silverhand, der den Spieler die meiste Zeit der Geschichte über begleitet. Idris Elba kam hingegen erst mit der umfangreichen Erweiterung „Phantom Liberty“ ins Spiel. Darin verkörperte er Solomon Reed, einen Geheimagenten.

Im Spiel leihen beide ihren Figuren nicht nur die Stimme, sondern auch ihr Gesicht und ihren Körper. Das ist in Sonic 3 aufgrund der Vorlage natürlich anders. Knuckles und Shadow sind animierte Figuren aus dem Computer.

Bis zu einem ersten Trailer dürfte es nicht mehr allzu lang dauern. Immerhin ist der Release des Films ja bereits für Dezember geplant.

Freut ihr euch bereits auf die Fortsetzung der Sonic-Filme? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Keanu Reeves war übrigens höchstpersönlich dafür verantwortlich, dass es John Wick in Fortnite gibt.