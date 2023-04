Idee für neuen Champion in LoL ist so revolutionär und verrückt, dass sie lange nicht umsetzbar war

Dadurch, dass das Konzept vor 5 Jahren schon einmal verworfen wurde, scheint es damals technisch noch nicht möglich gewesen sein, eine solch komplexe Spielmechanik in LoL zu integrieren. Vielleicht haben die Entwickler nach all den Jahren doch noch einen Weg gefunden, die Idee umzusetzen und statten den Ink Mage nun mit dem Kit aus.

Wie der YouTuber anmerkt, wäre ein solches Champion-Kit ziemlich spannend, gleichzeitig sieht er aber auch die Bug-Gefahr in einer Spielmechanik, in der man eigenes Terrain zeichnen könne.

LoL: Oh, oh – Die nächste schlechte Nachricht für das neue MMORPG von Riot trudelt ein

Daneben soll seine Ultimate daraus bestehen, dass der Ink Mage Terrain auf der Map einzeichnet. Der Youtuber zeigt in dem Video, wie mit der Maus verschiedene Formen auf in die Map gemalt werden und daraufhin Gebilde aus Stein entstehen.

Der Champion wäre in der Lage, seine Skills mit der Maus zu “zeichnen”. Jedoch sei diese Mechanik zu schwer, in einem Teamkampf zu kontrollieren. Daher wurde die Idee vorerst verworfen. Man behielt die Option aber weiterhin im Hinterkopf, um “später noch einmal darauf zurückzugreifen” (via YouTube ).

Laut dem YouTuber soll der Ink Mage nach Naafiri zu League of Legendsl kommen. An seinem Charakter-Konzept soll Riot Games bereits vor einigen Jahren gearbeitet haben. Die Information, auf die sich Big Bad Bear bezieht, stammt aus einem Interview mit Riot Meddler über den “Ink Mage” vor etwa 5 Jahren.

Im März 2023 kam mit Milio der letzte neue Champion in das MOBA League of Legends. Als Nächstes wird Naafiri, eine Darkin-Attentäterin folgen.

Mit dem “Ink Mage”, einem neuen Champion in Leage of Legends , könnte Riot Games, laut einem Leaker, ein altes Konzept aufgreifen, das vor einigen Jahren verworfen wurde. Laut dem Leaker soll der “Ink Mage” jetzt doch noch zu LoL kamen.

